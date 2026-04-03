Becas Progresar 2026: fechas clave y requisitos para acceder al beneficio de $35.000 por mes

El gobierno confirmó las fechas de inscripción para las Becas Progresar 2026. Cómo tenés que anotarte, cuáles son los requisitos y qué pasa si la cobraste al año pasado.

El Gobierno nacional confirmó la apertura de la inscripción para las Becas Progresar 2026, un programa clave que busca garantizar la continuidad educativa y la formación laboral de miles de jóvenes en todo el país. Se podrán anotar estudiantes que hayan recibido el beneficio en el 2025 y nuevos ingresantes, además, ANSES compartió el cronograma definido según cada línea.

El beneficio, que se paga a través de ANSES, contempla distintas etapas de inscripción a lo largo del año y apunta a acompañar tanto a estudiantes del nivel obligatorio como a quienes cursan estudios superiores o formación profesional.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar 2026

Las Becas Progresar están destinadas a jóvenes que deseen completar sus estudios o capacitarse. El programa se divide en diferentes líneas con requisitos específicos:

Progresar Obligatorio

Está orientado a quienes buscan finalizar el secundario.

Edad: entre 16 y 24 años (con excepciones en casos particulares).

Cumplir con la condición de alumno regular.

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.

Incluye modalidades como Jóvenes y Adultos, Fines y A Estudiar.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Progresar Superior

Dirigido a estudiantes terciarios y universitarios.

Ser argentino nativo o naturalizado.

Requiere secundario completo sin materias adeudadas.

Existen excepciones para instituciones de gestión privada

Edad: de 17 a 24 años para ingresantes y hasta 30 años para avanzados.

Participar en las actividades complementarias que el programa determine.

Progresar Enfermería

No tiene límite de edad.

Es obligatorio cursar en instituciones públicas.

Progresar Trabajo

Enfocado en la formación profesional.

Edad: de 18 a 24 años, con extensión hasta 35 para personas sin empleo formal.

Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y

Producción (CoNETyP).

En todos los casos, el ingreso del grupo familiar no debe superar tres salarios mínimos, aunque existen excepciones para situaciones específicas, como por ejemplo que los jóvenes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez.

Cuánto pagan las Becas Progresar por mes

El monto de las Becas Progresar 2026 se fijó en $35.000 mensuales, con pagos gestionados por ANSES según el calendario vigente.

La duración depende del momento de inscripción:

Primera convocatoria: hasta 12 meses de cobro.

Segunda convocatoria: hasta 6 meses.

Además, el programa permite renovaciones con un límite de hasta cuatro años en educación obligatoria y condiciones específicas en formación profesional.

Fechas de inscripción de las Becas Progresar 2026: hasta cuándo hay tiempo

El cronograma oficial establece distintas fechas según la línea:

Progresar Obligatorio : del 27 de marzo al 24 de abril de 2026.

: del 27 de marzo al 24 de abril de 2026. Progresar Superior y Enfermería : del 6 al 30 de abril de 2026.

: del 6 al 30 de abril de 2026. Progresar Trabajo: del 27 de abril al 27 de noviembre de 2026.

Tanto quienes ya fueron becarios como quienes solicitan la beca por primera vez, deben inscribirse para ser adjudicados en 2026.

Becas Progresar: cómo inscribirse

Todos los interesados deberán inscribirse a través de la página de Argentina.gob.Ar donde se deberá ingresar con el usuario y contraseña de Mi Argentina. También recomendaron verificar en Mi ANSES que todos los datos personales y familiares estén actualizados.