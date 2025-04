Así es la casa container que se vende en Mercado Libre por menos de $20.000 dólares: ¿se puede comprar con un crédito hipotecario?

Compacta, moderna y lista para instalar: esta alternativa de vivienda se ofrece en plataformas digitales desde u$s 20.000. Qué incluye, cómo se instala y por qué puede ser mejor que una casa prefabricada.

El acceso a la vivienda en Argentina se vuelve cada vez más difícil, pero una tendencia innovadora está ganando terreno: las casas container. Por menos de u$s 20.000, ya se pueden adquirir a través de Mercado Libre. Se trata de viviendas de 30 o 60 metros cuadrados, construidas a partir de un contenedor marítimo reciclado y totalmente equipadas para vivir igual que en una casa tradicional.

Este tipo de vivienda, también conocida como casa modular, se fabrica a partir de contenedores marítimos reciclados, lo que permite no solo abaratar costos, sino también contribuir con el cuidado del medio ambiente. En promedio, el valor ronda los 23 millones de pesos argentinos, aunque puede variar según el diseño y los materiales.

¿Cómo es por dentro la casa container que se vende en Argentina?

El diseño interior se basa en aprovechar cada rincón de la casa. El modelo de 30 metros cuadrados, qué es uno de los más económicos, cuenta con:

Dormitorio con vestidor , cama con respaldo y mesas de luz.

, cama con respaldo y mesas de luz. Cocina comedor totalmente equipada: muebles a medida (alacena, bajo mesada), barra desayunadora con banquetas, sofá cama y anafe eléctrico.

Baño completo con pediluvio, espejo, sanitarios de primera línea, grifería moderna y revestimientos en porcelanato.

Todo el interior está revestido en MDF pintado, con pisos de PVC, cortinas roller, mosquiteros y aire acondicionado frío/calor.

La vivienda cuenta con aislamiento térmico y acústico de alta eficiencia, gracias a su recubrimiento con espuma de poliuretano de 50 mm y aberturas de la línea Módena con doble vidrio hermético (DVH). En el exterior, presenta un revestimiento texturado hidrófugo, lo que la hace apta para soportar distintas condiciones climáticas.

También se incluye un deck de entrada, lo que le suma un toque estético y funcional al ingreso.

¿Dónde y cómo se puede instalar una casa container?

La casa container se entrega lista para su traslado e instalación en cualquier punto del país. La empresa fabricante, con sede en Santa Clara del Mar, ofrece servicio de instalación en un radio de hasta 500 km desde su planta, siempre y cuando el terreno esté debidamente preparado por el comprador. Para distancias mayores, se cotiza aparte el costo de envío e instalación.

Lo que no incluye el precio es la preparación del terreno, flete y descarga de la vivienda.

¿Cómo se instala una casa container?

Una de las grandes ventajas de las casas modulares es que se entregan listas para su instalación. Empresas como las ubicadas en Santa Clara del Mar realizan envíos e instalaciones en un radio de hasta 500 km, siempre que el terreno esté previamente acondicionado por el comprador.

Es importante tener en cuenta que el precio no incluye la preparación del terreno, el flete ni la descarga de la unidad. Según el tamaño y las características, en Mercado Libre se pueden encontrar modelos desde u$s 16.000 hasta u$s 45.000.

Préstamos Banco Hipotecario: ¿cómo comprar una casa industrializada y pagar cuotas de $400000?

Con el auge de los créditos hipotecarios, El Banco Hipotecario ofrece un crédito de hasta el 100% del valor necesario para la construcción de viviendas, con la facilidad de gestionarlo completamente por Internet.