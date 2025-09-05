Argentina goleó y los memes no se hicieron esperar

El combinado nacional ganó por 3-0 a Venezuela en el último partido de Eliminatorias que tuvo a Messi como el gran protagonista de un emocionante encuentro. Las redes sociales marcaron su propio ritmo y acá te dejamos los mejores memes del encuentro

En el Estadio Monumental, la Selección Argentina venció 3 a 0 a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido tuvo un protagonista indiscutido: Lionel Messi, quien marcó dos goles —a los 39 minutos del primer tiempo y a los 80 del segundo— en lo que fue su último encuentro oficial como local con la camiseta albiceleste. El tercer tanto lo convirtió Lautaro Martínez de cabeza, tras un centro de Nicolás González.

Más allá del resultado, el clima en el Monumental fue de pura emoción. Desde la entrada en calor, Messi se mostró conmovido, acompañado por sus hijos y ovacionado por todo el estadio. El público entendió que no era un partido más: fue una despedida simbólica del ídolo máximo, que se va dejando a la Selección como líder indiscutido de la tabla con 38 puntos.

Y como ya es costumbre en el fútbol argentino, la goleada y la emoción se trasladaron rápidamente a las redes sociales. Los memes sobre Messi, la Scaloneta y la Vinotinto inundaron X (ex Twitter) e Instagram, mezclando humor, nostalgia y orgullo nacional.

Desde imágenes de Messi como “rey eterno” hasta bromas sobre la defensa venezolana, los usuarios celebraron con creatividad una noche que quedará en la memoria colectiva.