Argentina ganó 2 a 0 con un tremendo gol en el último minuto: reviví el momento 

La Selección argentina derrotó 2 a 0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Lionel Messi marcó los dos goles del encuentro, rompió otro récord histórico y aseguró la clasificación anticipada de la Albiceleste a los 16avos de final.

La Selección argentina dio un paso decisivo en el Mundial 2026 al imponerse por 2 a 0 frente a Austria en el Dallas Stadium. En una tarde cargada de emociones, Lionel Messi fue nuevamente el gran protagonista: falló un penal en el inicio, abrió el marcador antes del descanso y liquidó el encuentro con un espectacular gol en el último minuto para asegurar la clasificación a la siguiente ronda. Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se consolidó en la cima del Grupo J y ya tiene asegurado un lugar en los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Messi falló un penal, pero volvió a ser decisivo

El partido comenzó con una gran oportunidad para Argentina. A los ocho minutos, el árbitro sancionó un penal sobre Lautaro Martínez tras la intervención del VAR. Sin embargo, el remate de Messi fue contenido y el marcador permaneció en cero.

MESSI FALLÓ EL PENAL EN DALLAS La Selección Argentina continúa empatando 0-0 ante Austria. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/iqO4MYOOx9 — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Lejos de sentir el impacto del error, el capitán argentino siguió siendo el eje ofensivo del equipo. Con movilidad, visión de juego y precisión, buscó constantemente generar peligro frente a una selección austríaca que planteó un partido intenso y físico.

La recompensa llegó a los 38 minutos del primer tiempo. Tras una gran acción colectiva, Messi definió con categoría para establecer el 1 a 0 y escribir una nueva página en la historia de los mundiales.

Récord histórico para Lionel Messi

El primer gol no solo le dio tranquilidad a la Albiceleste. También permitió que Messi alcanzara los 17 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo y superando la marca que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

El astro rosarino volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las máximas figuras del fútbol mundial y ratificó su enorme vigencia en su sexta participación mundialista.

Austria exigió a Argentina, pero no logró reaccionar

Durante varios pasajes del encuentro, Austria logró incomodar el funcionamiento argentino. La presión alta y la intensidad física complicaron la salida del conjunto nacional, especialmente en el inicio del complemento.

La situación más peligrosa para los europeos llegó a través de un tiro libre de Marcel Sabitzer que encontró una sólida respuesta de Emiliano Martínez, quien volvió a transmitir seguridad bajo los tres palos. A pesar del esfuerzo austríaco, el equipo europeo nunca consiguió generar situaciones claras para poner en riesgo la ventaja argentina.

Cuando el encuentro parecía sentenciado con el 1 a 0, apareció nuevamente el talento de Messi.

A los 95 minutos, el capitán argentino aprovechó un espacio en ataque, aceleró y definió con jerarquía para marcar el 2 a 0 definitivo, un gol que terminó de cerrar una actuación memorable y provocó el estallido de los miles de argentinos presentes en Dallas.

El tanto no solo aseguró la victoria, sino que también amplió aún más su récord como máximo goleador histórico de los mundiales.

Preocupación por Cristian Romero

La única nota negativa de la jornada para el cuerpo técnico argentino fue la salida de Cristian Romero.

El defensor abandonó el campo de juego por una molestia en la rodilla derecha y fue reemplazado por Nicolás Otamendi. Aunque la decisión fue tomada por precaución, la situación generó preocupación de cara a los próximos compromisos de la Selección en el torneo.

Scaloni también movió el banco con los ingresos de Julián Álvarez, Nicolás González, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, buscando administrar energías y sostener el resultado.