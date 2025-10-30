Argentina: discutió con un amigo, lo mató a tiros en plena calle y le robó la bicicleta

Un joven de 18 años asesinó a un hombre de 32 tras una discusión en plena vía pública. El crimen ocurrió en Villa Tesei y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La localidad bonaerense de Villa Tesei, en el partido de Hurlingham, fue escenario este miércoles de un brutal homicidio que conmocionó a los vecinos. Tres amigos se reunieron al mediodía en la calle, pero una discusión entre dos de ellos derivó en un violento desenlace.

Según informaron fuentes policiales, S.L.D., de 18 años, discutió con Diego Eduardo Consencao, de 32, y en medio del altercado sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, pero murió horas más tarde por la gravedad de las heridas.

Las cámaras captaron el momento del ataque

El violento episodio ocurrió en el cruce de Eduardo Bradley e Inés de Pons, en el límite entre Villa Tesei y El Palomar. Las cámaras de seguridad municipales registraron el instante previo al crimen.

En las imágenes se observa a los tres jóvenes desplazándose juntos: dos en bicicleta y uno caminando. De repente, se detienen en plena calle, el agresor baja de su bicicleta, entrega el rodado a su acompañante y, tras una breve discusión, extrae un arma del bolso y dispara varias veces contra Consencao, que intenta huir corriendo.

Horror en Hurlingham: dos amigos discutieron en la calle y uno mató al otro a tiros https://t.co/9T90USLESt La víctima es un hombre de 32 años que venía hablando con los dos acusados. El que dispara tiene 18 y está prófugo, mientras que el tercero es un menor que fue detenido. pic.twitter.com/yeqrtkDFrS — TN – Todo Noticias (@todonoticias) October 30, 2025

A pesar de escapar, la víctima recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en la pelvis, lesiones que resultaron fatales. En el lugar, la Policía Científica secuestró tres vainas servidas calibre .40 y un proyectil del mismo calibre.

Tras un intenso operativo, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación Departamental de Seguridad Hurlingham lograron detener a E.I.M., de 17 años, señalado como cómplice del atacante.

En tanto, el principal sospechoso, S.L.D., continúa prófugo y es intensamente buscado por las autoridades. Según trascendió, el joven ya contaba con antecedentes por robo calificado.

En la causa intervienen la UFI N°3 y la UFI del Joven N°2 del Departamento Judicial de Morón. Los fiscales a cargo buscan esclarecer las causas de la discusión y determinar si existieron conflictos previos entre los involucrados.