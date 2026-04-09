ARCA subasta PlayStations 5 desde $200 mil

El organismo estatal pondrá en remate las consolas incautadas por Aduana. La subasta será online y la inscripción ya está abierta para quienes quieran participar.

La Agencia de Recupero de Activos (ARCA) anunció una subasta que promete captar la atención de miles de consumidores: 12 consolas PlayStation 5 retenidas por Aduana serán rematadas con precios base desde $204.000. El evento se realizará el 23 de abril de 2026 en modalidad 100% online, a través de la plataforma del Banco Ciudad.

El remate forma parte de la política de ARCA para liberar depósitos oficiales y recuperar valor económico de bienes incautados en procedimientos aduaneros. De esta manera, el Estado convierte mercadería retenida en recursos fiscales, al mismo tiempo que ofrece oportunidades de compra a precios muy competitivos frente al mercado tecnológico actual.

Los lotes incluyen distintos modelos de PlayStation 5 estándar de 1 TB y PlayStation 5 Pro de 2 TB, todas con joystick DualSense inalámbrico. Los precios base varían según el modelo: desde $204.000 por unidad en el caso de las consolas estándar, hasta $355.500 para las versiones Pro.

Para participar, los interesados deben seguir un procedimiento sencillo:

Registrarse en el portal de autogestión del Banco Ciudad. Inscribirse en la subasta específica, lo que estará habilitado hasta uno o dos días antes del remate. En algunos casos se solicita un depósito de caución como garantía para poder ofertar. El día del evento, los usuarios habilitados podrán realizar ofertas en tiempo real desde computadora o celular.

La inscripción ya se encuentra abierta y permanecerá disponible hasta el cierre previo al remate. Tanto particulares como empresas pueden participar, siempre que cumplan con los requisitos de registro y caución.

Además de las consolas, se subastarán otros artículos tecnológicos y mercadería incautada en distintos operativos, como celulares, notebooks y accesorios electrónicos. ARCA suele incluir en estos remates productos de alta demanda que fueron decomisados en controles aduaneros.

La subasta del 23 de abril se presenta como una oportunidad única para acceder a una PlayStation 5 oficial desde $200 mil, un precio muy inferior al que se encuentra en comercios y plataformas de reventa. En un contexto de fuerte demanda y valores elevados, el evento promete ser una verdadera “locura total” para los fanáticos de la tecnología y el gaming.