Alumno mató a un compañero de 13 años en una escuela: cómo están los otros chicos heridos

El ataque ocurrió durante el acto de izamiento de la bandera y desató escenas de pánico entre los alumnos. Dos adolescentes resultaron heridos, pero se encuentran fuera de peligro, mientras la Justicia investiga cómo ingresó el arma al establecimiento y el vínculo del agresor con las víctimas.

Un violento episodio sacudió a la comunidad educativa de la Escuela Normal Mariano Moreno, en San Cristóbal, donde un tiroteo dejó como saldo un estudiante fallecido y dos adolescentes heridos, quienes se encuentran fuera de peligro según el último parte médico.

El director del hospital local, Armando Borsini, informó a medios de Santa Fe que ambos menores ingresaron con heridas de perdigones, aunque sin riesgo de vida. Uno de ellos presentaba impactos en la región frontal y el tórax, por lo que fue sometido a estudios más complejos, incluyendo una tomografía, para evaluar su estado con mayor precisión.

El segundo adolescente sufrió lesiones en un brazo y una herida menor en el tórax. Si bien se encontraba estable al momento de ser atendido, atravesaba un cuadro de shock como consecuencia de la situación vivida.

Además, otros alumnos llegaron al centro de salud con cortes y golpes, producto de la desesperación al intentar escapar del establecimiento. “Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló Borsini. Ninguno de estos casos presentó lesiones de gravedad.

En cuanto a la víctima fatal, el profesional confirmó que no fue trasladada al hospital, ya que el fallecimiento se produjo en el lugar del hecho, información que también fue ratificada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El ataque ocurrió durante los primeros minutos de la jornada escolar, mientras los estudiantes se encontraban en el patio para el acto de izar la bandera. En ese momento se escucharon los disparos, lo que generó una estampida generalizada.

Los alumnos escaparon como pudieron: algunos saltaron tapiales, otros treparon los cercos perimetrales y varios rompieron ventanas para huir del edificio en medio del pánico. “Salíamos a izar la bandera, escuchamos un tiro, salté el tapial y me fui a la calle”, relató uno de los estudiantes, reflejando el clima de terror que se vivió.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación para determinar cómo el agresor logró ingresar el arma al establecimiento, reconstruir la secuencia del ataque y establecer el vínculo entre el atacante y las víctimas.