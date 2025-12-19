Ale Lacroix, DJ y ex conductor de MTV, reveló que fue víctima de abusos en su adolescencia

El ex modelo rompió el silencio después de más de tres décadas y relató en Urbana Play el impacto que tuvo en su vida aquel episodio, vinculando su testimonio con su proceso de transformación personal y su lucha contra las adicciones.

Ale Lacroix, reconocido DJ y ex VJ de MTV, sorprendió con un relato estremecedor en el programa Perros de la Calle de Urbana Play. A sus 51 años, decidió contar públicamente que fue víctima de abuso sexual en su adolescencia, un hecho que mantuvo en silencio durante más de tres décadas. “35 años lo guardé”, confesó con la voz quebrada, al recordar lo que vivió a los 16 años con una persona cercana a su familia.

El comunicador relató que el agresor era un supuesto “mentor” del entorno familiar, socio del mismo club y vinculado al Opus Dei. “Se ofreció a acompañarme, empezamos a visitar las duchas del club y de a poco empezó el abuso”, recordó. Lacroix explicó que en ese momento no lograba dimensionar lo que ocurría: “Yo era chico y no entendía si estaba bien o mal”.

Durante la entrevista, el DJ subrayó que sus padres no tuvieron responsabilidad alguna en lo sucedido. “Mamá y papá no tienen responsabilidad de nada”, aclaró, mientras el conductor Andy Kusnetzoff reforzaba: “Siempre la responsabilidad es del hijo de puta que lo hace”. El silencio de más de 30 años se rompió recién cuando Lacroix decidió compartirlo con sus padres, su psicólogo y su entonces pareja.

El relato incluyó un episodio posterior, cuando ya adulto se cruzó nuevamente con el abusador. “Era grande, lo podría haber cargado a piñas, pero tenía ese poder que te marca para toda la vida”, expresó. Según contó, el hombre había sido condenado a prisión perpetua por otros casos de abuso, aunque tiempo después lo encontró libre y lo enfrentó cara a cara: “Sí, el hijo de puta que abusó de mí”, le respondió.

“Si tardaste 35 años en contarlo, contalo ahora” “Después de haber escrito el libro vinieron 3 amigos a decirme que también habían sido abusados” La historia de abuso de Ale Lacroix pic.twitter.com/y9JXXrpsJh — Perros de la Calle 📻 (@perroscalleok) December 18, 2025

La revelación de Lacroix generó un fuerte impacto en su círculo íntimo. Tras la entrevista, varios amigos le confesaron experiencias similares de abuso en distintos ámbitos: profesores, familiares y trabajadores rurales. “Vinieron tres amigos de mi círculo íntimo a contarme que a ellos les pasó lo mismo”, señaló, destacando la importancia de hablar para prevenir y acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia.

El DJ vinculó su testimonio con su proceso personal de transformación y lucha contra las adicciones. En su reciente libro, Un disparate hermoso: De la fiesta interminable al samurái de la disciplina, reflexiona sobre el bienestar, la disciplina y lo ayudó a cambiar su vida. “A mí me pasó a esa edad. Padres, cuidemos a nuestros hijos”, insistió, remarcando que el consumo de drogas no conduce a ningún lado y que hablar de estos temas es parte de sanar.

La decisión de hacer público su caso se enmarca en un contexto social donde cada vez más víctimas se animan a romper el silencio. Con su testimonio, Lacroix busca visibilizar la problemática del abuso intrafamiliar y transmitir un mensaje de prevención: “¿Por qué me abro así? Primero, para ayudarte, loco, cuidá a tus hijos. Contalo ahora, sacate ese peso de encima”.