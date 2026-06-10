Albañiles: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en junio?

La UOCRA confirmó los nuevos valores salariales de junio para los trabajadores de la construcción. Con adicionales por vianda, viaje y zona desfavorable, conocé cuánto tenés que cobrar por hora según tu categoría.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) confirmó los valores salariales que rigen para los trabajadores de la construcción durante junio de 2026. El acuerdo fue alcanzado junto a las cámaras empresarias del sector y fija cuánto deben cobrar por hora los albañiles según su categoría.

El entendimiento quedó establecido en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N.º 545/08 y contempla una actualización salarial que impacta de manera directa en los haberes de este mes. Además, incorpora adicionales por vianda, horas de viaje y compensaciones por zona desfavorable.

Según lo acordado entre la UOCRA y las entidades empresarias, el importe derivado de la diferencia porcentual entre la variación anual y el índice paritario se ubicó en un 6,60%, aplicado sobre la estructura salarial vigente.

¿Cuánto cobra la hora un albañil en junio?

Para la denominada Zona I, que comprende las regiones sin adicionales geográficos específicos, estos son los valores por hora vigentes en junio:

Oficial especializado

El trabajador encuadrado como oficial especializado debe cobrar $4.244,52 por hora. Además, percibe un adicional UOCRA de $252.008,56 mensuales, junto con $14.101,23 por vianda y $5.354,38 por horas de viaje.

Oficial

La categoría oficial tiene un salario básico de $3.614,12 por hora. A esto se suman el adicional mensual de la UOCRA de $252.008,56, el pago por vianda de $14.101,23 y $5.354,38 por horas de viaje.

Medio oficial

En junio, un medio oficial debe cobrar $3.332,73 por hora. También recibe el adicional gremial mensual de $252.008,56, más $14.101,23 por vianda y $5.354,38 en concepto de horas de viaje.

Ayudante

La categoría ayudante percibe un básico de $3.066,27 por hora. El convenio suma el adicional general de la UOCRA de $252.008,56 por mes, además de $14.101,23 por vianda y $5.354,38 por horas de viaje.

Sereno

En el caso de los serenos, el salario es mensualizado y asciende a $558.176,80, al que se agregan los mismos conceptos adicionales: $252.008,56 de UOCRA, $14.101,23 de vianda y $5.354,38 por horas de viaje.

Cómo impacta la zona desfavorable

La UOCRA también estableció adicionales para los trabajadores que desempeñan tareas en regiones consideradas desfavorables, lo que incrementa el valor final de la hora trabajada.

Zona II

Los adicionales por hora son los siguientes:

Ayudante: $521,13 extra

Medio oficial: $566,72 extra

Oficial: $614,67 extra

Oficial especializado: $721,56 extra

Para los serenos, el adicional mensual es de $54.890,81.

Zona III

En esta región los extras son considerablemente más altos:

Ayudante: $2.514,48 por hora

Medio oficial: $2.731,43 por hora

Oficial: $2.964,09 por hora

Oficial especializado: $3.480,51 por hora

El sereno suma un adicional mensual de $457.705,93.

Zona IV

En este caso, el adicional equivale al 100% del salario básico, por lo que el valor por hora prácticamente se duplica:

Ayudante: $3.066,27 extra

Medio oficial: $3.332,73 extra

Oficial: $3.614,12 extra

Oficial especializado: $4.244,52 extra

El sereno, en tanto, recibe un adicional mensual de $558.176,80.

Además, todas las zonas incluyen una ayuda alimentaria de $5.875,51, contemplada en el artículo 41 del convenio colectivo.

El acuerdo salarial fue rubricado por representantes de la UOCRA y de las cámaras empresarias del sector, quienes ratificaron el compromiso de sostener la actividad en un marco de paz social y continuidad laboral.