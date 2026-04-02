Albañiles: ¿cuánto tenés que cobrar la hora con el aumento de abril y a quiénes le corresponde un bono extra?

El acuerdo, que regirá hasta fines de mayo, establece subas escalonadas, sumas no remunerativas por categoría y nuevos aportes, con una revisión prevista para definir los salarios de junio.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina cerró un nuevo acuerdo salarial con la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción, que establece incrementos para los trabajadores del sector entre marzo y mayo de 2026.
El convenio fue firmado el 31 de marzo y tendrá vigencia hasta el 31 de mayo, en el marco del cierre de las paritarias correspondientes al año anterior y el inicio de las negociaciones del período actual.
Aumentos escalonados
El acuerdo contempla subas acumulativas para los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75. Los incrementos se aplicarán de la siguiente manera:
- Marzo: 2% sobre los salarios de febrero.
- Abril: 1,9% sobre los sueldos de marzo, con absorción parcial de sumas no remunerativas.
- Mayo: 1,8% sobre los salarios de abril.
Sumas no remunerativas
Además de los aumentos, se acordó el pago de sumas no remunerativas mensuales, que se liquidarán de forma quincenal y varían según categoría y zona. Para la Zona A, los montos son:
Marzo:
- Sereno y ayudante: $115.500
- Medio oficial: $123.000
- Oficial: $134.100
- Oficial especializado: $147.000
Abril:
- Sereno y ayudante: $78.400
- Medio oficial: $83.500
- Oficial: $91.000
- Oficial especializado: $99.800
Mayo:
- Sereno y ayudante: $98.500
- Medio oficial: $104.900
- Oficial: $114.400
- Oficial especializado: $125.400
Estas sumas tienen carácter no remunerativo, aunque incluyen aportes a la obra social. En marzo se abonarán junto a la segunda quincena, mientras que en abril y mayo se dividirán en dos pagos.
Albañiles: ¿cuánto te tienen que pagar la hora en abril?
Esto es lo que te tienen que pagar la hora en abril del 2026:
- Oficial especializado: $6011
- Oficial: $5142
- Medio oficial: $4752
- Ayudante: $4374
Aportes y contribuciones
El acuerdo también fija nuevas obligaciones:
- Aporte extraordinario solidario (trabajadores): será del 2% mensual sobre los salarios con aportes, comenzará a regir en abril y no se aplicará a afiliados, ya que queda cubierto por la cuota sindical.
- Contribución empresarial (empleadores): será de $6.000 por trabajador durante abril y mayo, destinada a acciones asistenciales y sindicales.
Vigencia y revisión
El entendimiento tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2026. No obstante, las partes acordaron volver a reunirse el 20 de abril para evaluar la situación económica y definir un eventual nuevo aumento para junio.