Albañiles: ¿cuánto tenés que cobrar la hora con el aumento de abril y a quiénes le corresponde un bono extra?

El acuerdo, que regirá hasta fines de mayo, establece subas escalonadas, sumas no remunerativas por categoría y nuevos aportes, con una revisión prevista para definir los salarios de junio.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina cerró un nuevo acuerdo salarial con la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción, que establece incrementos para los trabajadores del sector entre marzo y mayo de 2026.

El convenio fue firmado el 31 de marzo y tendrá vigencia hasta el 31 de mayo, en el marco del cierre de las paritarias correspondientes al año anterior y el inicio de las negociaciones del período actual.

Aumentos escalonados

El acuerdo contempla subas acumulativas para los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75. Los incrementos se aplicarán de la siguiente manera:

Marzo: 2% sobre los salarios de febrero.

Abril: 1,9% sobre los sueldos de marzo, con absorción parcial de sumas no remunerativas.

Mayo: 1,8% sobre los salarios de abril.

Sumas no remunerativas

Además de los aumentos, se acordó el pago de sumas no remunerativas mensuales, que se liquidarán de forma quincenal y varían según categoría y zona. Para la Zona A, los montos son:

Marzo:

Sereno y ayudante: $115.500

Medio oficial: $123.000

Oficial: $134.100

Oficial especializado: $147.000

Abril:

Sereno y ayudante: $78.400

Medio oficial: $83.500

Oficial: $91.000

Oficial especializado: $99.800

Mayo:

Sereno y ayudante: $98.500

Medio oficial: $104.900

Oficial: $114.400

Oficial especializado: $125.400

Estas sumas tienen carácter no remunerativo, aunque incluyen aportes a la obra social. En marzo se abonarán junto a la segunda quincena, mientras que en abril y mayo se dividirán en dos pagos.

Albañiles: ¿cuánto te tienen que pagar la hora en abril?

Esto es lo que te tienen que pagar la hora en abril del 2026:

Oficial especializado: $6011

Oficial: $5142

Medio oficial: $4752

Ayudante: $4374

Aportes y contribuciones

El acuerdo también fija nuevas obligaciones:

Aporte extraordinario solidario (trabajadores): será del 2% mensual sobre los salarios con aportes, comenzará a regir en abril y no se aplicará a afiliados, ya que queda cubierto por la cuota sindical.

será del 2% mensual sobre los salarios con aportes, comenzará a regir en abril y no se aplicará a afiliados, ya que queda cubierto por la cuota sindical. Contribución empresarial (empleadores): será de $6.000 por trabajador durante abril y mayo, destinada a acciones asistenciales y sindicales.

Vigencia y revisión

El entendimiento tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2026. No obstante, las partes acordaron volver a reunirse el 20 de abril para evaluar la situación económica y definir un eventual nuevo aumento para junio.