Albahaca en casa: guía completa para saber cómo cultivarla y cuidarla

En primavera, esta planta aromática se convierte en aliada del bienestar, la estética y la cocina cotidiana. Desde el trasplante hasta la poda, todo lo que necesitás saber para que dure más y se luzca mejor.

Con la llegada de los días templados, la albahaca (Ocimum basilicum) se convierte en una de las especies más elegidas para huertas urbanas y balcones. Según datos de la Asociación Argentina de Jardinería, el cultivo de aromáticas en macetas creció un 35% en los últimos tres años, y la albahaca lidera el ranking por su versatilidad y bajo mantenimiento. “Es una planta noble, que responde bien al cuidado básico y aporta mucho más que sabor”, explica el biólogo Javier Sánchez, autor de la guía Plantas que transforman tu casa.

Uno de los debates más frecuentes entre aficionados es si conviene cultivarla en agua o en tierra. Los esquejes en frascos con agua permiten multiplicar la planta rápidamente, pero no garantizan su desarrollo completo. “La albahaca puede enraizar en agua, pero necesita tierra para crecer con fuerza y desarrollar sus aceites esenciales”, señala José David Díaz Mohedano, especialista en cultivo doméstico. El traspaso debe hacerse cuando las raíces alcanzan unos 5 cm, usando tierra fértil y ubicándola en semisombra los primeros días para evitar el estrés hídrico.

Los cuidados esenciales incluyen luz solar directa (mínimo seis horas por día), riego moderado sin encharcar, y poda regular para estimular el crecimiento. En primavera, se recomienda usar macetas de barro o tela, que permiten mejor oxigenación. Además, evitar el viento fuerte y cosechar con tijera son claves para prolongar su vida útil. “La albahaca puede durar toda la temporada si se la respeta como planta viva, no como adorno”, advierte Florencia Santoni, experta en huertas urbanas.

#ideasconalbahaca #salsapesto #pestoideas #cocinasaludable #tipsdecocina #mantequilladealbahaca #recetasconalbahaca #plantbasedtips #trucosdecocina ♬ sonido original – Paufeel @paufeel 3 formas geniales de conservarla para que la tengas lista todo el verano. ¿Tienes albahaca fresca y no sabes qué hacer con ella antes de que se estropee? 1️⃣ Congela las hojas enteras. Así, las puedes usar para decorar platos, preparar aliños, añadir a pizzas, ensaladas o incluso sopas frías como el gazpacho. 2️⃣ Haz una salsa pesto más ligera (añadiendo agua y emulsionando). Congélala y tendrás un aliño increíble para cualquier ensalada, pasta fría o para dar sabor a tus wraps veraniegos. 3️⃣ Pica albahaca fresca con ajo y AOVE, congélalo en cubitos o haz una especie de mantequilla de albahaca llevándolo al congelador en un tarrito una hora. Es perfecta para cocinar, aliñar burrata con tomate o untar en tostadas. ¡Una fantasía! Son ideas fáciles, saludables y súper sabrosas para que no desperdicies ni una hoja de albahaca este verano. Espero que las ideas os gusten tanto como a mí, si tu tienes alguna otra déjalo por aquí y así aprendemos todos. Gracias por todos vuestros comentarios y qué tengáis un bonito día. #conservaralbahaca

Más allá de su uso culinario, la albahaca aporta beneficios concretos al hogar. Su aroma fresco actúa como repelente natural de mosquitos, mejora la calidad del aire y atrae polinizadores como abejas y mariposas. También se le atribuyen propiedades relajantes y digestivas, por lo que tenerla cerca puede influir positivamente en el bienestar cotidiano. Según un estudio del Instituto de Fitoterapia Aplicada, el 78% de los hogares que incorporan aromáticas reportan mejoras en el estado de ánimo y la calidad del descanso.

En términos de diseño, la albahaca suma textura y color a cocinas, balcones y patios. Su follaje verde intenso y su floración discreta la convierten en una opción estética para quienes buscan integrar naturaleza sin grandes intervenciones. “Es una planta que dialoga bien con estilos minimalistas, rústicos o mediterráneos”, comenta la paisajista argentina Lucía Ferrer, quien la incluye en más del 60% de sus proyectos deco-home.