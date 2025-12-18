Agarrá la agenda: cuál es el primer feriado y fin de semana largo del 2026 en Argentina

Aunque el 2025 todavía no terminó, muchos argentinos ya empiezan a mirar el calendario para planificar escapadas, viajes y descansos. Te dejamos el calendario de feriados 2026 en Argentina.

El 2025 recién está terminando, pero la mirada de los argentinos está puesta en el descanso y en hacer esa escapada a la naturaleza o unas esperadas vacaciones. El 2026 llegará con un esquema de feriados nacional que permitirá cortar la rutina desde los primeros meses del año. Si bien el Gobierno nacional aún no publicó el decreto oficial, la normativa vigente anticipa cómo quedará distribuido el calendario.

¿Cuál es el primer feriado y fin de semana largo de 2026?

El primer feriado del 2026 será el jueves 1 de enero, correspondiente a Año Nuevo, un feriado inamovible. Aunque no genera un fin de semana largo por sí solo, muchos ya lo marcan como una oportunidad para tomarse un día adicional y extender el descanso.

El primer fin de semana largo confirmado llegará en febrero, con el tradicional Carnaval:

Lunes 16 de febrero de 2026

Martes 17 de febrero de 2026

Dos feriados inamovibles consecutivos que habilitan una escapada de cuatro días y marcan el primer gran descanso del año.

Cuántos feriados tendrá Argentina en 2026

Según la Ley 27.399, el próximo año contará con 16 feriados nacionales:

12 feriados inamovibles

4 feriados trasladables

Además, el Poder Ejecutivo podrá definir hasta tres feriados puente turísticos, ubicados estratégicamente en lunes o viernes para potenciar el movimiento interno.

La ley establece que: los feriados trasladables que caen martes o miércoles suelen moverse al lunes anterior. Mientras que, los que coinciden con jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente.

Calendario completo de feriados 2026 en Argentina

Enero

1 de enero (jueves): Año Nuevo – feriado inamovible

Febrero

16 de febrero (lunes): Carnaval – feriado inamovible

17 de febrero (martes): Carnaval – feriado inamovible

Marzo

24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia – feriado inamovible

Abril

2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (coincide con Jueves Santo, día no laborable)

3 de abril (viernes): Viernes Santo – feriado inamovible

Mayo

1 de mayo (viernes): Día del Trabajador – feriado inamovible

25 de mayo (lunes): Revolución de Mayo – feriado inamovible

Junio

17 de junio (miércoles): Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes – feriado trasladable

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano – feriado inamovible

Julio

9 de julio (jueves): Día de la Independencia – feriado inamovible

Agosto

17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad de José de San Martín – feriado trasladable

Octubre

12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural – feriado trasladable

Noviembre

20 de noviembre (viernes): Día de la Soberanía Nacional – feriado trasladable

Diciembre

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María – feriado inamovible

25 de diciembre (viernes): Navidad – feriado inamovible

Feriados inamovibles, trasladables y días no laborables: qué significa cada uno