AFA confirmó que Messi tendrá su partido de despedida de la Selección Argentina en el Monumental

Lionel Messi volverá a jugar con la Selección Argentina el 6 de octubre ante Benín, en el Monumental, en el que será su partido de despedida ante el público argentino. La AFA confirmó además los tres amistosos de la próxima fecha FIFA.

Lionel Messi volverá a ponerse la camiseta de la Selección Argentina por última vez en el país: será el 6 de octubre frente a Benín, en el Monumental. La AFA confirmó que el capitán fue convocado por Lionel Scaloni para disputar ese encuentro, que marcará el cierre de una etapa de 21 años con la Albiceleste.

Cuándo y dónde será la despedida de Messi de la Selección Argentina

La despedida que durante semanas había comenzado a tomar forma finalmente quedó confirmada. Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina en el país el martes 6 de octubre, cuando la Albiceleste se enfrente con Benín en el estadio Monumental.

La confirmación llegó junto con la lista de convocados de Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA. Messi integra la nómina, aunque su participación estará limitada al último de los tres amistosos programados.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, había anticipado la decisión a través de un video en el que contó que, después de hablar con Scaloni, la dirigencia decidió invitar a Messi para que pudiera tener la despedida que consideraban correspondiente a su trayectoria con la camiseta argentina.

Según explicó Tapia, Messi aceptó la invitación y también fueron invitados los campeones del mundo de Qatar 2022 para acompañarlo junto a sus familias en una jornada que la AFA proyecta como un homenaje al capitán.

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Los tres amistosos que jugará la Selección Argentina

La Selección Argentina disputará tres amistosos durante esta ventana internacional, en el comienzo de su camino posterior al Mundial 2026. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia , en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Argentina vs. , en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso , en el estadio Monumental.

Argentina vs. , en el estadio Monumental. 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental.

El encuentro frente a Benín será el cierre de la serie y tendrá como protagonista principal a Lionel Messi, que regresará a la cancha de River para despedirse de la Selección ante el público argentino.

Messi anunció su retiro después del Mundial 2026

La presencia del capitán en esta convocatoria tiene un significado especial porque Messi ya anunció su retiro de la Selección Argentina. Después de la final del Mundial 2026, el futbolista comunicó que había decidido cerrar su etapa con la camiseta albiceleste. La AFA también publicó posteriormente un mensaje de despedida en el que repasó sus más de dos décadas con el seleccionado.

Su último partido en Argentina tendrá así un carácter diferente al de una convocatoria habitual: será la oportunidad de despedirse oficialmente ante los hinchas que lo acompañaron durante toda su carrera internacional.

Messi no será el único referente convocado específicamente para el partido del 6 de octubre. La AFA informó que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso también participarán del último amistoso de la fecha FIFA frente a Benín.

Qué títulos ganó Messi con la Selección Argentina

La despedida del capitán pondrá fin a una etapa de más de dos décadas con la camiseta argentina, marcada por títulos que transformaron su historia con el seleccionado.

Entre sus principales conquistas aparecen:

Mundial Sub 20 de 2005 .

. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 .

. Copa América 2021 .

. Finalissima 2022 .

. Mundial de Qatar 2022 .

. Copa América 2024.

A esos títulos se suma su participación en el Mundial 2026, torneo en el que Argentina llegó nuevamente a la final. La propia AFA destacó que Messi cerró así una trayectoria de más de dos décadas como capitán y referente del seleccionado.

El problema del aforo para el partido de Messi

Uno de los puntos que todavía rodea al encuentro del 6 de octubre es la capacidad de público que podrá ingresar al Monumental. La FIFA sancionó a la AFA por distintos incumplimientos durante el Mundial 2026 y dispuso que los próximos dos partidos de Argentina como local se disputen con una restricción del 50% del público, debido a una infracción vinculada con el artículo 15 del Código Disciplinario, referido a discriminación y agresiones racistas.

Por eso, cualquier eventual habilitación para contar con el estadio lleno deberá surgir de una modificación, suspensión o adecuación de esa sanción. Al momento de la confirmación de los partidos, la medida de FIFA establece la restricción del 50% para los dos próximos encuentros como local.

Las sanciones que arrastra la Selección después del Mundial

Además de la situación vinculada con el público, la Selección Argentina afrontará estos amistosos con varios futbolistas suspendidos por sanciones derivadas de incidentes ocurridos durante el Mundial 2026.

La FIFA sancionó a:

Leandro Paredes: 10 partidos de suspensión.

10 partidos de suspensión. Nahuel Molina: 7 partidos.

7 partidos. Thiago Almada: 1 partido.

1 partido. Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico: 3 partidos.

Las suspensiones se trasladan a los siguientes encuentros de las respectivas selecciones, según estableció la Comisión Disciplinaria de FIFA. En este contexto, la AFA informó que algunas de estas sanciones podrán comenzar a cumplirse durante los amistosos de esta fecha FIFA.