Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de Agostina Vera en Córdoba y la buscan en todo el país

La activación de la Alerta Sofía amplía la búsqueda de Agostina Vera a nivel nacional mientras la familia, vecinos y la Justicia intensifican los esfuerzos para dar con el paradero de la adolescente desaparecida en Córdoba.

La búsqueda de Agostina Vera, la adolescente desaparecida en la provincia de Córdoba, sumó un nuevo paso este miércoles con la activación de la Alerta Sofía, una herramienta destinada a difundir casos de menores desaparecidos en todo el territorio nacional.

La medida fue solicitada por la querella de la causa con el objetivo de ampliar el alcance de la investigación y reforzar la difusión de la imagen e información de la menor, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

Gustavo Vaca, abogado de la familia de Agostina, explicó que el pedido fue aceptado y permitirá intensificar la búsqueda en todo el país. “Hasta el momento no tenemos novedades sobre ella y estamos trabajando sobre la persona que lo citó el sábado por la noche”, señaló el letrado.

Mientras avanza la investigación, familiares, amigos y vecinos de la adolescente mantienen el reclamo por su aparición. Este miércoles realizan una concentración en el cruce de las calles Alem y Rancagua, donde continúan exigiendo respuestas y pidiendo colaboración de la comunidad.

Desde el entorno de la joven insistieron en la importancia de cualquier dato que pueda ayudar a esclarecer el caso. Solicitaron a quienes tengan información que la aporten a los teléfonos de contacto de los abuelos de Agostina o se acerquen directamente a la fiscalía interviniente.

“Todo sirve, desde algún método de grabación, alguna cámara, filmación, o si tiene alguna idea en concreto sobre la desaparición y el paradero de la menor”, remarcaron allegados a la familia.

La Alerta Sofía es un sistema de emergencia utilizado en Argentina para la búsqueda urgente de niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuando se considera que pueden estar en una situación de riesgo inminente. Su activación permite una difusión masiva e inmediata de la información a nivel nacional.