Accidente tremendo: el acróbata brasileño “Tarzán” cayó desde lo alto en medio de un show de circo

João Inacio Da Silva, sufrió una fuerte caída durante una función en la de San Luis. Fue operado por múltiples fracturas y permanece internado, aunque fuera de peligro. El accidente quedó grabado en video.

La noche del lunes, el circo “Jurassic Gueorgue – La era de los dinosaurios” se presentaba en el predio de Espacio Roma, en la ciudad de San Luis, cuando un accidente inesperado interrumpió la función. El acróbata brasileño João Inacio Da Silva, más conocido como “Tarzán”, cayó desde unos cinco metros de altura mientras realizaba una acrobacia aérea con telas. La falta de protección en el suelo agravó el impacto y generó un clima de tensión entre los espectadores.

El artista fue asistido de inmediato y trasladado al Hospital Central Ramón Carrillo, donde los médicos confirmaron que había sufrido múltiples fracturas. La intervención quirúrgica fue necesaria para estabilizar su cuadro y, aunque su estado es delicado, los profesionales informaron que se encuentra fuera de peligro.

El momento de la caída fue registrado por varios asistentes que filmaban el show y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. El estruendo del golpe y la reacción del público reflejaron la magnitud del accidente, que obligó a suspender la función de manera inmediata.

Desde el hospital, Da Silva envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores y al público que presenció el hecho. “Estoy en el hospital, todavía no tengo un diagnóstico para darles, pero a todas las personas que me escribieron o preguntaron por mí, gracias. Los quiero mucho”, expresó. El acróbata también aclaró que no se trató de un descuido: “Lo mío no fue imprudencia, se me abrió la mano”.

El accidente puso en discusión las condiciones de seguridad en los espectáculos circenses, especialmente en números de riesgo que requieren medidas adicionales de protección. La ausencia de colchonetas o redes en el área de caída fue uno de los puntos señalados por el público y especialistas en la materia.

El circo informó que acompañará al artista en su recuperación y que evaluará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los acróbatas en futuras funciones. La comunidad circense expresó su solidaridad con Da Silva y destacó su trayectoria como uno de los acróbatas más reconocidos de la región.