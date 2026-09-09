Abrieron la preinscripción para ser voluntario durante la visita de León XIV a la Argentina: quiénes pueden anotarse

La organización de la visita del papa León XIV habilitó la convocatoria para quienes quieran colaborar durante las actividades previstas en noviembre. Pueden postularse argentinos y residentes legales de entre 18 y 65 años. La inscripción permanecerá abierta hasta el 8 de octubre.

La organización de la visita de León XIV a la Argentina ya abrió la preinscripción para quienes quieran ser voluntarios durante las actividades que el Papa encabezará del 8 al 11 de noviembre. La convocatoria está dirigida a argentinos y residentes en el país de entre 18 y 65 años, que podrán postularse para colaborar en tareas de atención a peregrinos, logística, celebraciones y otros servicios en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

A medida que se acerca la llegada de León XIV a la Argentina, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre el operativo que acompañará la visita papal.

El trabajo estará orientado principalmente a brindar asistencia a las personas que participen de las distintas actividades de la visita. Entre las áreas disponibles se encuentran atención a peregrinos, logística, celebraciones litúrgicas, salud, accesibilidad y comunicación.

También habrá tareas relacionadas con la orientación de los asistentes, la organización de los espacios y la asistencia durante las celebraciones.

En el área sanitaria, por ejemplo, se prevé la participación de personas con conocimientos que puedan colaborar ante situaciones de primeros auxilios, siempre dentro de las funciones establecidas por la organización.

Cada postulante podrá elegir sus áreas de preferencia

Al momento de completar el formulario, quienes quieran participar podrán seleccionar entre tres y cinco áreas en las que les gustaría colaborar.

Sin embargo, esa elección no significa que necesariamente serán asignados a una de ellas. La organización tendrá en cuenta tanto el perfil de cada postulante como las necesidades concretas de cada sede.

La cantidad de voluntarios seleccionados también estará determinada por los cupos disponibles y las necesidades logísticas y de seguridad del evento. Por eso, completar la preinscripción no implica quedar automáticamente seleccionado.

Cómo será la capacitación de los voluntarios

Las personas que finalmente sean elegidas deberán atravesar un proceso de preparación antes de la visita. La organización estableció capacitaciones obligatorias, tanto virtuales como presenciales, que se desarrollarán durante octubre y los primeros días de noviembre.

El objetivo será brindarles las herramientas necesarias para conocer las características del operativo y las tareas específicas que deberán realizar durante las actividades. Además, los turnos de trabajo serán rotativos y tendrán un máximo de ocho horas diarias. Cada voluntario podrá optar por una sola sede para desarrollar sus tareas.

¿El voluntariado es remunerado?

La participación como voluntario no es remunerada. De todos modos, desde la organización señalaron que se contempla brindar alojamiento y alimentación durante los días de participación, mientras que cada persona deberá hacerse cargo de los gastos necesarios para trasladarse hasta la sede que haya elegido.

Este punto resulta especialmente importante para quienes viven fuera de Buenos Aires, Córdoba o Luján y estén evaluando postularse.

Dónde inscribirse para ser voluntario durante la visita del Papa a Argentina

La preinscripción para voluntarios se realiza de manera online a través de la plataforma oficial de acreditaciones del Episcopado. El formulario está compuesto por nueve etapas, en las que se solicitan diferentes datos de los postulantes.

Entre la información requerida se encuentran los datos personales y de contacto, perfil, disponibilidad, áreas de servicio elegidas, información de salud y documentación.

También deberán explicar cuáles son sus motivos para participar y si cuentan con experiencia previa en actividades de voluntariado. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 8 de octubre.

La llegada del Papa está prevista para noviembre, con actividades programadas en distintos puntos del país.

De acuerdo con el esquema difundido hasta el momento, León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre. El 9 desarrollará actividades en la Ciudad de Buenos Aires, el 10 será el turno de Córdoba y el 11 viajará a Luján, en la provincia de Buenos Aires.