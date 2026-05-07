En el Noti se pusieron a probar alfajores pero la reacción de Juanma dejó a más de uno sorprendido

Los periodistas mendocinos Luciana Campigotto, Juan Manuel Arce y Laura Pérez se sumaron al trend de probar alfajores virales en plena Semana del Alfajor. Lo que parecía un desafío divertido terminó en un video cargado de sorpresas y críticas a los sabores más extraños.

En plena Semana del Alfajor, los conductores del Noti, Luciana Campigotto, Juan Manuel Arce y Laura Pérez, se animaron a probar las versiones más comentadas en redes sociales de alfajores sin TACC con sabores poco convencionales. La experiencia, lejos de ser un simple testeo gastronómico, terminó convirtiéndose en un verdadero show de reacciones espontáneas y frases que ya circulan como parte del fenómeno viral.

El primero en aparecer sobre la mesa fue el alfajor de pistacho, presentado como una propuesta “premium”. “Es como un bonobón con pistacho”, comentó Juanma Arce, mientras Luciana Campigotto acotaba: “A mí no me gusta que sea tan duro”. La textura y el sabor generaron división: algunos lo asociaron con las clásicas galletas de arroz, otros lo encontraron atractivo, pero nadie se mostró del todo convencido.

La segunda prueba fue el alfajor de red velvet con cheesecake, que rápidamente despertó rechazo. “El olor es feo, perdón”, lanzó Campigotto, mientras sus colegas coincidían en que el aroma resultaba desagradable. “No, me da vómito esto, es feo”, insistió. Sin embargo, la degustación terminó con gestos de desagrado y frases como “es horrible” o “lo quiero escupir”. Ahi la reacción de Juanma Arce que nos dejó a todos con la boca abierta.

El tercer turno fue para el alfajor de churro, que prometía conquistar con su impronta tradicional. Al abrirlo, el grupo destacó el aroma: “Olés y posta a churro”, celebró Lau Pérez. Pero la ilusión duró poco. “Tiene olor a churro viejo, como torta frita rancia”, se quejó Pérez. El dulce de leche, demasiado fuerte, y la masa suave pero difícil de cortar, terminaron de sellar la decepción. “No es moco de pavo hacer esto” resumió Lu Campigotto.

La dinámica del video, grabado entre risas y comentarios improvisados, reflejó la espontaneidad de los periodistas, que no dudaron en mostrar gestos de disgusto frente a cámara. “Estamos acá para que la gente no se olvide de tu cara, probá”, se escuchó en tono de broma, mientras uno de ellos se resistía a degustar el polémico red velvet.

Más allá de las críticas, el experimento dejó en claro que los alfajores sin TACC y de sabores innovadores despiertan curiosidad, aunque no siempre logran conquistar el paladar. La Semana del Alfajor se convirtió así en escenario de debate sobre hasta dónde se puede innovar en un clásico argentino sin perder su esencia.

En definitiva, la reseña de Campigotto, Arce y Pérez no solo puso a prueba los alfajores virales, sino que también reflejó la buena relación que los conductores del Noti tienen. Entre risas, gestos y frases memorables, dejaron claro que innovar en el mundo del alfajor puede ser un desafío tan grande como arriesgado.