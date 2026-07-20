Cómo es y cuánto sale comer en el restaurante de Lautaro Martínez y Agus Gandolfo en Mendoza

Al igual que en Milán, la pareja inauguró su exclusivo espacio gastronómico en Las Compuertas, Luján de Cuyo. Con una propuesta que combina cocina argentina e italiana, vinos propios y vistas privilegiadas a la Cordillera.

Milán es una de las ciudades más famosas de Italia. En ese epicentro que crece a pasos agigantados se encuentra Coraje Milano, el restaurante que Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo fundaron en 2022. Sin embargo, este 2026, la pareja apostó en la bodega que tienen en Mendoza la apertura de su nuevo local. Ubicado en Luján de Cuyo, se define como un punto de fusión entre la comida italiana y argentina.

Cómo es Coraje Mendoza, el restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Ubicado en Las Compuertas, Luján de Cuyo, Coraje Mendoza abrió sus puertas este año como una extensión del restaurante que la pareja inauguró en Milán en 2022.

El espacio fue diseñado con un concepto moderno y relajado, donde el protagonismo lo tienen el fuego, la cocina a la vista y el entorno natural del piedemonte mendocino. La propuesta invita a disfrutar de almuerzos y tardes entre viñedos, acompañados por los vinos elaborados en la propia bodega.

El restaurante integra el proyecto Cittanina, cuyo nombre combina la palabra italiana città (ciudad) con “Nina”, en homenaje a la hija mayor de la pareja.

La cocina de Coraje Mendoza propone una fusión entre las tradiciones culinarias argentinas e italianas, dos culturas que forman parte de la historia personal de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

La carta incluye pastas artesanales elaboradas en el restaurante, carnes seleccionadas cocinadas al fuego, entradas con productos regionales, postres de inspiración italiana y maridajes con vinos de Cittanina.

El objetivo, según definen, es ofrecer una experiencia gastronómica donde cada plato refleje las raíces familiares y la identidad mendocina.

Cuánto sale comer en Coraje, el restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Mendoza

Coraje Mendoza abre todos los días, excepto los martes, de 12 a 16.30 horas, con un menú a la carta y opciones de menú por pasos. También estará disponible para visitas y degustaciones con reserva previa y para aquellos visitantes de paso que deseen conocer la propuesta.

Se puede comer en el restaurante con varias opciones y precios. El menú del día, que incluye dos pasos (entrada o postre más plato principal) y una copa de vino, tiene un valor de $45.000 por persona.

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La carta también ofrece diferentes alternativas:

Entradas: entre $15.000 y $25.000 .

entre . Platos principales: desde $25.000 .

desde . Los vinos de la bodega pueden elegirse para acompañar cada comida.

Cittanina: el proyecto vitivinícola en Mendoza

La apertura de Coraje Mendoza forma parte del crecimiento de Cittanina, la bodega creada por Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Las Compuertas.

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Actualmente, el emprendimiento cuenta con restaurante, cava y sala de degustaciones, pero el proyecto contempla una expansión mucho más ambiciosa y ya avanza en su expansión internacional con presencia en Italia, EE.UU., Canadá y Argentina.