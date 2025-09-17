Catherine Fulop tuvo un terrible accidente y “casi muere” en el show de Erreway

En plena escena junto a Camila Bordonaba, la actriz perdió el equilibrio y cayó desde el escenario, generando preocupación entre el público. Aunque logró recomponerse con rapidez, el episodio dejó en evidencia los riesgos detrás de los shows en vivo y se volvió viral por su impacto.

Lo que prometía ser una noche de reencuentro y nostalgia terminó con un susto inesperado. Durante el espectáculo de Erreway en el Movistar Arena, la actriz Catherine Fulop sufrió una aparatosa caída desde el escenario mientras participaba como invitada especial. El episodio ocurrió en medio de una escena junto a Camila Bordonaba, con quien compartió elenco en la recordada ficción Rebelde Way. La situación generó tensión entre los asistentes, aunque la artista logró recomponerse rápidamente.

Fulop había sido convocada para revivir su personaje de Sonia Rey, madre de Marizza en la serie creada por Cris Morena. En plena interacción con Bordonaba, un mal paso con sus botas provocó que perdiera el equilibrio y cayera al vacío, arrastrando parte del equipamiento técnico. “¡Por suerte estoy viva!”, exclamó desde el suelo, micrófono en mano, en una frase que se volvió viral en redes sociales y que llevó tranquilidad al público presente.

La reacción de los fans fue inmediata. Algunos grabaron el momento, que rápidamente circuló en plataformas como Instagram, TikTok y Twitter, generando una ola de comentarios que mezclaban preocupación, humor y cariño. Camila Bordonaba, fiel a su estilo, improvisó desde el escenario: “No me dejaste ni agarrarte la mano”, en un intento por desdramatizar el incidente. La escena, que comenzó como un blooper, terminó en ovación y aplausos.

Horas después del accidente, Fulop se expresó en sus redes sociales y en diálogo con medios. “Estoy súper bien, no me pasó nada. Me agarré de un monitor y caí como en cámara lenta”, relató con humor. También agradeció los mensajes de apoyo y aclaró que no sufrió lesiones. “Fue un papelón, pero ya está. Me levanté y seguí como si nada”, agregó, minimizando el impacto del episodio.

El show formó parte de la gira Juntos otra vez Tour 2025, que celebra los 23 años del debut de Rebelde Way. La banda, integrada por Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba, agotó funciones en Europa, Israel y Buenos Aires. La participación de Fulop fue uno de los momentos más esperados por los seguidores de la ficción, que aún conservan el vínculo emocional con los personajes que marcaron una generación.

Más allá del accidente, el espectáculo continuó con normalidad y logró mantener el clima emotivo que lo caracteriza. La caída de Fulop, lejos de opacar el evento, se convirtió en una anécdota que reforzó el vínculo entre los artistas y su público. “Fue muy lindo haber estado esta noche con Camila, mi hijita en Rebelde Way”, expresó la actriz, visiblemente emocionada por el reencuentro.