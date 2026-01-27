Vacaciones: cómo sacar pasajes de larga distancia gratis con el Certificado Único de Discapacidad

Durante las vacaciones de verano, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden viajar gratis en colectivos de larga distancia. Conocé cómo sacar los pasajes por internet, los requisitos, si corresponde acompañante y el paso a paso para gestionar el beneficio sin ir a la terminal.

Las personas con discapacidad pueden viajar gratis en colectivos de larga distancia dentro de todo el país gracias al Certificado Único de Discapacidad (CUD). El beneficio también alcanza a un acompañante, cuando así lo indica el certificado, y ahora puede gestionarse de manera online, sin necesidad de ir a la terminal de ómnibus.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) habilitó un sistema digital que permite reservar pasajes gratuitos por internet, recibirlos por correo electrónico y evitar trámites presenciales, lo que simplifica el acceso a este derecho en todo el territorio argentino.

Pasajes gratuitos para personas con discapacidad: quiénes pueden acceder

El CUD es un documento oficial, gratuito y de validez nacional que garantiza distintos derechos, entre ellos la exención del pago en el transporte público de media y larga distancia.

Para acceder al beneficio en el transporte, se debe contar con:

Certificado Único de Discapacidad vigente , o

, o Credencial INCUCAI, en los casos correspondientes.

El sistema contempla la emisión de uno o dos pasajes, según si el certificado establece la necesidad de acompañante.

Cómo sacar pasajes de larga distancia gratis por internet con el CUD

El trámite puede realizarse online o de forma presencial, según la preferencia del usuario. Para hacerlo por internet, el paso a paso es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de la CNRT: reservapasajes.cnrt.gob.ar. Seleccionar la opción “Reservar pasajes con certificado de discapacidad o credencial INCUCAI”. Completar los datos personales, con DNI, CUD o credencial. Si es la primera vez que se utiliza el sistema, o si el registro es anterior a marzo de 2020, es obligatorio verificar el correo electrónico en la sección “Mi información”. Hacer clic en “Solicitar viaje” y elegir origen, destino y fecha. Indicar si el certificado requiere acompañante y completar los datos correspondientes. Confirmar la reserva.

La empresa de transporte envía el pasaje por correo electrónico hasta 48 horas antes del viaje, y no es necesario retirarlo por ventanilla.

Desde la CNRT remarcan que, si el viaje finalmente no se realiza, es fundamental cancelar la reserva con anticipación. Esto permite que otra persona pueda utilizar el cupo disponible y evita el uso indebido del beneficio.

Cómo sacar el pasaje gratis de manera presencial

Quienes prefieran hacerlo en persona pueden gestionar el pasaje directamente en la boletería:

Presentarse al menos 48 horas antes del viaje .

. Llevar DNI y CUD o credencial INCUCAI , ambos en original.

, ambos en original. Se recomienda contar con copias de la documentación.

Qué pasa si no tengo el CUD, pero sí otro certificado de discapacidad

En los casos en los que la persona tenga una credencial distinta al CUD, debe registrarse previamente en el sistema de la CNRT. Para eso, es necesario enviar una copia del DNI y de la credencial de discapacidad al correo: certificadosnocud@gmail.com.

Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

El Certificado Único de Discapacidad permite acceder a múltiples beneficios, como cobertura médica integral, transporte gratuito y exenciones impositivas. Su tramitación es voluntaria y se realiza ante una Junta Evaluadora de Discapacidad.

Requisitos para solicitar el CUD

DNI vigente con domicilio actualizado.

con domicilio actualizado. Certificados médicos que acrediten la discapacidad.

que acrediten la discapacidad. Informes específicos según el tipo de discapacidad.

Formulario de solicitud del CUD.

Paso a paso para obtener el CUD