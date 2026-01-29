Tarifa Social en la Sube: ¿hay que actualizarla para no perder el descuento del 55%?

La actualización del sistema SUBE se volvió obligatoria en varias provincias para mantener los descuentos locales y provinciales en el transporte público. Qué trámite hay que hacer, cuál es la fecha límite y en qué jurisdicciones impacta la medida.

En el marco del reordenamiento de los subsidios al transporte público, se dispuso una actualización obligatoria del sistema SUBE en algunas provincias para conservar los descuentos locales y provinciales al pagar el colectivo. La medida generó dudas entre los usuarios, especialmente entre quienes cuentan con la Tarifa Social SUBE, que garantiza un 55% de descuento en el pasaje a nivel nacional.

Desde las autoridades aclararon un punto clave: no es obligatorio actualizar los datos para mantener la Tarifa Social Federal, pero sí resulta indispensable hacerlo en determinadas provincias para no perder los beneficios considerados como locales.

¿Hay que actualizar la SUBE para conservar el descuento del 55%?

No. El descuento del 55% correspondiente a la Tarifa Social Federal se mantiene vigente sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Este beneficio alcanza, entre otros, a jubilados y pensionados, beneficiarios de AUH y AUE, personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas, trabajadoras de casas particulares y titulares de programas como Progresar.

Quiénes tienen que actualizar la tarjeta SUBE para no perder los descuentos locales

Sin embargo, quienes acceden a descuentos provinciales o municipales que se suman a la Tarifa Social Federal sí deben actualizar su Tarjeta SUBE para evitar pagar la tarifa plena.

El plazo vence el 31 de enero de 2026. Si no lo actualizas antes de esta fecha, es posible que en el mes de febrero pases a pagar el pasaje de colectivo completo, aunque el beneficio podrá recuperarse una vez efectuada la validación correspondiente.

La exigencia alcanza a las jurisdicciones donde los beneficios locales están integrados al sistema nacional SUBE. Las provincias y ciudades afectadas son:

Buenos Aires (AMBA e interior como Mar del Plata, Bahía Blanca y Olavarría)

(AMBA e interior como Mar del Plata, Bahía Blanca y Olavarría) Córdoba (Capital, Río Cuarto y Villa María)

(Capital, Río Cuarto y Villa María) Santa Fe (Rosario, Santa Fe capital y Rafaela)

(Rosario, Santa Fe capital y Rafaela) Mendoza (Gran Mendoza y San Rafael)

(Gran Mendoza y San Rafael) Tucumán (San Miguel de Tucumán)

(San Miguel de Tucumán) San Juan

Salta

Jujuy (San Salvador y Palpalá)

En el caso de quienes utilizan únicamente SUBE Digital, la renovación suele ser automática, aunque se recomienda verificar el estado del beneficio en la aplicación.

Cómo actualizar la Tarjeta SUBE

El trámite es gratuito y puede realizarse por tres vías principales:

Terminales Automáticas SUBE (TAS)

Solo hay que apoyar la tarjeta física en una terminal habilitada hasta que el sistema confirme la actualización de atributos. Aplicación SUBE con NFC

Para celulares Android 6 o superior:

Abrir la app SUBE.

Seleccionar “Ver saldo” o “Acreditar o consultar saldo”.

Apoyar la tarjeta en la parte trasera del teléfono.

Atributo a Bordo

En algunas jurisdicciones, se puede pedir la actualización directamente en el colectivo. Hay que indicarle al chofer que se tiene una “actualización de atributo pendiente” y apoyar la tarjeta en el validador.

Cómo saber si la SUBE está registrada y tiene Tarifa Social

La Secretaría de Transporte habilitó una plataforma oficial para comprobar si la Tarjeta SUBE está registrada y asociada a la Tarifa Social. La consulta se puede hacer ingresando el número de tarjeta o el DNI.

Quienes no tengan la tarjeta registrada viajarán sin subsidio, pagando el boleto completo. El alta puede realizarse desde el sitio web de SUBE, la app SUBE, llamando al 0800-777-7823 (opción 3) o en un Centro de Atención SUBE.

Podés consultar acá: Tarjeta sube