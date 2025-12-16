Aguinaldo: confirmaron cuándo cobran los docentes, policías y estatales mendocinos

El Gobierno provincial comunicó a través de Redes Sociales que el próximo viernes se pegará el medio aguinaldo. Esta medida rige para todos los empleados que dependen del estado mendocino.

El Gobierno provincial utilizó sus redes sociales para confirmar el día en el que se pagará el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año: será el viernes 19 de diciembre. El medio aguinaldo que otorga la Provincia le corresponde a docentes, policías, celadores y trabajadores que dependen del estado provincial.

Este ingreso adicional, previsto por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, suele representar un respiro para enfrentar gastos de fin de año, deudas acumuladas o incluso para planificar las fiestas.

A diferencia del primer pago del año, correspondiente a junio, la segunda cuota del aguinaldo toma particular relevancia porque coincide con un mes de fuerte presión económica para la mayoría de los hogares. A continuación, los principales puntos a tener en cuenta sobre el aguinaldo de diciembre 2025.

El próximo viernes 19 de diciembre estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/0PQxfYlcO0 — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) December 16, 2025

¿Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre?

El cálculo sigue el mismo criterio que en junio: se toma el sueldo bruto más alto del segundo semestre, es decir, entre julio y diciembre de 2025. Ese monto se divide por dos para obtener el aguinaldo bruto.

A continuación se aplican los descuentos obligatorios:

11% de jubilación

3% de PAMI

3% de obra social

2% de cuota sindical (solo si corresponde)

En total, las deducciones pueden llegar hasta 19% del SAC bruto.

En el caso de quienes comenzaron a trabajar durante el segundo semestre, el cálculo es proporcional:

Aguinaldo proporcional = salario más alto × meses trabajados ÷ 12

Este mismo esquema se aplica a jubilados y pensionados que comenzaron a percibir su haber durante ese período.