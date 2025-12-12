Vales para canjear en escuelas: ¿qué dice la reforma educativa que impulsa el Gobierno?

El Gobierno presentó la nueva Ley de Libertad Educativa, una reforma integral que introduce vales escolares, habilita el homeschooling, crea evaluaciones nacionales y redefine el rol de las familias en el sistema educativo.

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma educativa que busca reemplazar la normativa vigente desde 2006. La iniciativa, titulada Ley de Libertad Educativa, introduce transformaciones profundas en la organización, financiación y evaluación del sistema educativo argentino.

Vales educativos: financiamiento según la demanda

Uno de los puntos centrales es la creación de un sistema de vales, bonos o becas que el Estado entregaría directamente a las familias. Con ellos, los padres podrían elegir libremente en qué escuela inscribir a sus hijos —ya sea pública o privada— garantizando un financiamiento atado a la demanda.

Si bien el texto evita el término “voucher”, el artículo 83 habilita estos instrumentos. El objetivo oficial es que el nivel socioeconómico no limite la posibilidad de elegir escuela.

El proyecto también exige que cualquier institución que reciba fondos públicos publique anualmente su información de gestión y se someta a auditorías de la AGN, SIGEN y el Ministerio de Capital Humano.

Actualmente, Capital Humano administra el programa de asistencia de vouchers educativos, que brinda ayuda económica a familias de clase media con hijos en colegios privados. La reforma plantea formalizar y ampliar ese esquema.

Nuevas formas de escolarización

El proyecto reconoce y habilita modalidades educativas que hasta ahora no tenían un marco formal. Entre ellas:

Homeschooling o educación en casa

Los padres podrán educar a sus hijos o designar a otra persona para hacerlo. Los estudiantes deberán estar inscriptos en el sistema y rendir evaluaciones regulares para acreditar aprendizajes.

Escolarización híbrida, comunitaria, domiciliaria y a distancia

Todas deberán cumplir criterios de supervisión y evaluación que aseguren estándares comunes en todo el país, según el artículo 49.

Evaluación: ENES y publicación de resultados por escuela

La reforma propone un Sistema Nacional de Evaluación con pruebas censales y muestrales que releven aprendizajes, trayectorias y desempeño institucional.

Un cambio clave es la publicación de resultados por escuela, algo prohibido bajo la normativa vigente.

Además, se crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación voluntaria y anual para estudiantes que finalicen el nivel secundario. Incluirá:

Lengua

Matemática

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Humanidades

El ENES busca ofrecer una referencia nacional para familias, instituciones y los propios alumnos.

Mayor participación de las familias y autonomía escolar

El proyecto refuerza el rol de las familias como actores centrales. Para ello:

Crea consejos de padres en escuelas públicas, con funciones consultivas y de acompañamiento.

Otorga a las instituciones más autonomía para definir su proyecto pedagógico, métodos de enseñanza y calendario escolar, siempre dentro de un marco nacional.

Paralelamente, declara a la educación como servicio esencial, lo que obligaría a garantizar un servicio mínimo durante medidas gremiales para asegurar la continuidad de clases.