Empleados de Comercio: ¿cuánto tiene que cobrar una cajera de supermercado con el aumento de mayo?

El acuerdo establece subas escalonadas del 5% entre abril y junio, una suma fija de $20.000 y nuevos básicos que superan el millón de pesos, en una negociación que alcanza a más de 1,2 millones de trabajadores del sector.
El Gobierno nacional homologó la paritaria del Comercio correspondiente al trimestre abril-junio de 2026, respetando sin cambios el acuerdo alcanzado entre el gremio y las cámaras empresariales. La medida impacta en más de 1,2 millones de trabajadores y suele ser tomada como referencia para otras negociaciones salariales en el país.
El entendimiento había sido sellado en marzo entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Unión de Entidades Comerciales Argentinas y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.
Empleados de comercio: cómo fue el acuerdo paritario
El acuerdo establece una suba total del 5% sobre los salarios básicos, tomando como base los valores de marzo e incluyendo los adicionales no remunerativos vigentes. El incremento se aplicará en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, con impacto directo en los recibos de sueldo.
Además, se dispuso el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000, que se suma a montos similares ya abonados previamente.
Con esta actualización, los cajeros perciben en mayo un salario cercano a los $1.215.513.
Escalas salariales: cuánto se cobra
Los salarios básicos iniciales de abril quedaron establecidos de la siguiente manera:
Maestranza
- Categoría A: $1.198.911
- Categoría B: $1.202.029
- Categoría C: $1.212.951
Administrativo
- Categoría A: $1.210.613
- Categoría B: $1.215.298
- Categoría C: $1.219.977
- Categoría D: $1.234.022
- Categoría E: $1.245.724
- Categoría F: $1.262.890
Auxiliar especializado
- Categoría A: $1.223.879
- Categoría B: $1.237.922
Cajeros
- Categoría A: $1.214.513
- Categoría B: $1.219.977
- Categoría C: $1.226.999
Personal auxiliar
- Categoría A: $1.214.513
- Categoría B: $1.222.315
- Categoría C: $1.248.065
Vendedores
- Categoría A: $1.214.513
- Categoría B: $1.237.925
- Categoría C: $1.245.724
- Categoría D: $1.262.890
En mayo, tras la aplicación del incremento, los salarios pasan a ser:
Maestranza
- Categoría A: $1.216.248
- Categoría B: $1.219.412
- Categoría C: $1.230.495
Administrativo
- Categoría A: $1.228.122
- Categoría B: $1.232.876
- Categoría C: $1.237.623
- Categoría D: $1.251.875
- Categoría E: $1.263.749
- Categoría F: $1.281.167
Auxiliar especializado
- Categoría A: $1.241.335
- Categoría B: $1.255.478
Personal auxiliar
- Categoría A: $1.228.122
- Categoría B: $1.231.286
- Categoría C: $1.243.950
Cajeros
- Categoría A: $1.232.022
- Categoría B: $1.237.623
- Categoría C: $1.244.830
Vendedores
- Categoría A: $1.232.022
- Categoría B: $1.237.623
- Categoría C: $1.244.830
- Categoría D: $1.251.875
- Categoría E: $1.263.749
- Categoría F: $1.281.167
El convenio también fijó una contribución extraordinaria de $28.000 mensuales por empleado a favor de la obra social OSECAC, que estará a cargo de los empleadores.
Las partes acordaron volver a reunirse en junio de 2026 para revisar las escalas salariales y los montos en función de la evolución de la economía.
La palabra del gremio
El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Armando Cavalieri, destacó que “este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable”, y remarcó el impacto de la situación económica tanto en los trabajadores como en las pymes.
Además, se refirió al conflicto por la cuota solidaria y señaló que la discusión quedó saldada tras una medida cautelar del Juzgado Federal N°2 de San Martín, que suspendió artículos de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y garantizó la continuidad de las contribuciones sindicales.
Por último, se aclaró que los incrementos no son de aplicación obligatoria para los convenios salariales de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, aunque los valores fijados pasan a ser el mínimo convencional vigente desde la homologación.