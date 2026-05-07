Empleados de Comercio: ¿cuánto tiene que cobrar una cajera de supermercado con el aumento de mayo?

El Gobierno nacional homologó la paritaria del Comercio correspondiente al trimestre abril-junio de 2026, respetando sin cambios el acuerdo alcanzado entre el gremio y las cámaras empresariales. La medida impacta en más de 1,2 millones de trabajadores y suele ser tomada como referencia para otras negociaciones salariales en el país.

El entendimiento había sido sellado en marzo entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Unión de Entidades Comerciales Argentinas y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.

Empleados de comercio: cómo fue el acuerdo paritario

El acuerdo establece una suba total del 5% sobre los salarios básicos, tomando como base los valores de marzo e incluyendo los adicionales no remunerativos vigentes. El incremento se aplicará en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, con impacto directo en los recibos de sueldo.

Además, se dispuso el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000, que se suma a montos similares ya abonados previamente.

Con esta actualización, los cajeros perciben en mayo un salario cercano a los $1.215.513.

Escalas salariales: cuánto se cobra

Los salarios básicos iniciales de abril quedaron establecidos de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.198.911

Categoría B: $1.202.029

Categoría C: $1.212.951

Administrativo

Categoría A: $1.210.613

Categoría B: $1.215.298

Categoría C: $1.219.977

Categoría D: $1.234.022

Categoría E: $1.245.724

Categoría F: $1.262.890

Auxiliar especializado

Categoría A: $1.223.879

Categoría B: $1.237.922

Cajeros

Categoría A: $1.214.513

Categoría B: $1.219.977

Categoría C: $1.226.999

Personal auxiliar

Categoría A: $1.214.513

Categoría B: $1.222.315

Categoría C: $1.248.065

Vendedores

Categoría A: $1.214.513

Categoría B: $1.237.925

Categoría C: $1.245.724

Categoría D: $1.262.890

En mayo, tras la aplicación del incremento, los salarios pasan a ser:

Maestranza

Categoría A: $1.216.248

Categoría B: $1.219.412

Categoría C: $1.230.495

Administrativo

Categoría A: $1.228.122

Categoría B: $1.232.876

Categoría C: $1.237.623

Categoría D: $1.251.875

Categoría E: $1.263.749

Categoría F: $1.281.167

Auxiliar especializado

Categoría A: $1.241.335

Categoría B: $1.255.478

Personal auxiliar

Categoría A: $1.228.122

Categoría B: $1.231.286

Categoría C: $1.243.950

Cajeros

Categoría A: $1.232.022

Categoría B: $1.237.623

Categoría C: $1.244.830

Vendedores

Categoría A: $1.232.022

Categoría B: $1.237.623

Categoría C: $1.244.830

Categoría D: $1.251.875

Categoría E: $1.263.749

Categoría F: $1.281.167

El convenio también fijó una contribución extraordinaria de $28.000 mensuales por empleado a favor de la obra social OSECAC, que estará a cargo de los empleadores.

Las partes acordaron volver a reunirse en junio de 2026 para revisar las escalas salariales y los montos en función de la evolución de la economía.

La palabra del gremio

El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Armando Cavalieri, destacó que “este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable”, y remarcó el impacto de la situación económica tanto en los trabajadores como en las pymes.

Además, se refirió al conflicto por la cuota solidaria y señaló que la discusión quedó saldada tras una medida cautelar del Juzgado Federal N°2 de San Martín, que suspendió artículos de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y garantizó la continuidad de las contribuciones sindicales.

Por último, se aclaró que los incrementos no son de aplicación obligatoria para los convenios salariales de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, aunque los valores fijados pasan a ser el mínimo convencional vigente desde la homologación.