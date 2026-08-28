Deudas con tarjeta de crédito: cómo consultar cuánto debés y cuál es tu situación

Millones de argentinos recurren al financiamiento con tarjeta para afrontar sus gastos cotidianos. Cómo consultar gratis la situación crediticia en el Banco Central, qué significa cada categoría y cuánto tiempo puede permanecer una deuda impaga en los registros.

El creciente endeudamiento de los hogares argentinos con tarjetas de crédito genera cada vez más consultas sobre la situación financiera personal. Muchos usuarios buscan saber si tienen una deuda pendiente con un banco, si fueron registrados en el Veraz y cuánto tiempo puede permanecer una deuda impaga en los registros crediticios.

El dato cobra relevancia en un escenario en el que una parte importante de los usuarios utiliza la tarjeta para financiar gastos cotidianos. Según un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), el 58% de las deudas con tarjetas de crédito se origina en compras de alimentos, lo que refleja el uso del crédito para afrontar gastos esenciales.

A esto se suma que el 45% de los usuarios activos de tarjetas abona únicamente el pago mínimo. En los sectores de ingresos medios y bajos, esa proporción llega al 60%. El financiamiento del saldo restante puede generar intereses elevados y convertir una deuda inicial en una obligación cada vez más difícil de afrontar.

Cómo saber si tengo una deuda bancaria

Una de las maneras más sencillas y gratuitas de conocer la situación crediticia es consultar la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El sistema permite conocer las deudas informadas por bancos y otras entidades financieras. Para realizar la consulta es necesario ingresar el CUIL o CUIT.

Para consultar la situación crediticia en el BCRA:

La consulta permite conocer qué entidad informó una deuda, el monto registrado y la situación crediticia correspondiente.

Qué significa cada situación en la Central de Deudores

El BCRA utiliza diferentes categorías para indicar el nivel de cumplimiento de las obligaciones financieras:

Situación 1: situación normal.

situación normal. Situación 2: seguimiento especial.

seguimiento especial. Situación 3: con problemas.

con problemas. Situación 4: alto riesgo de insolvencia.

alto riesgo de insolvencia. Situación 5: irrecuperable.

irrecuperable. Situación 6: irrecuperable por disposición técnica.

Estas categorías permiten conocer cómo está siendo considerada una persona por las entidades que informan sus operaciones crediticias.

Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito

La prescripción de una deuda de tarjeta de crédito depende del tipo de acción judicial que pueda iniciar el acreedor. La Ley de Tarjetas de Crédito establece diferentes plazos.

Para la acción ejecutiva, el plazo es de un año, mientras que para las acciones ordinarias el plazo es de tres años.

En términos generales, una vez transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya iniciado una acción judicial, puede plantearse la prescripción de la deuda.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que una deuda prescripta no significa que desaparezca automáticamente. La prescripción impide, bajo determinadas condiciones, que el acreedor pueda exigir judicialmente el pago mediante la acción alcanzada por ese plazo.

Además, si una persona decide pagar voluntariamente una deuda que ya prescribió, ese pago puede ser válido.

Cuánto tiempo puede permanecer una deuda en el Veraz

La prescripción de una deuda y su permanencia en los registros de información crediticia son cuestiones diferentes.

Aunque una deuda haya prescripto, la información negativa puede continuar registrada durante un período determinado. En el caso señalado, puede permanecer en el Veraz hasta un máximo de cinco años.

Si la deuda es cancelada, el historial puede actualizarse, aunque la información sobre esa obligación puede continuar visible durante dos años desde la fecha de pago.

Por eso, es importante diferenciar entre la posibilidad de reclamar judicialmente una deuda y el tiempo durante el cual puede aparecer información sobre esa deuda en un registro crediticio.

Qué hacer si aparece una deuda que no reconocés

Si al consultar la Central de Deudores aparece una obligación que no reconocés, el primer paso es identificar qué entidad informó la deuda y verificar el origen de la operación.

En caso de detectar un error, se puede realizar el reclamo correspondiente ante la entidad que informó la información para solicitar su revisión y eventual rectificación.

La consulta periódica de la situación crediticia permite detectar deudas pendientes, errores en los registros y problemas que pueden afectar el acceso a nuevos préstamos o tarjetas.

En un contexto de mayor utilización del crédito para afrontar gastos cotidianos, conocer la propia situación financiera es una herramienta clave para evitar que una deuda con tarjeta de crédito se transforme en una cadena de intereses y obligaciones cada vez más difícil de afrontar.