Los trabajadores de la construcción en noviembre continúan percibiendo el mismo salario que el mes pasado. El próximo aumento está pactado para enero. El ajuste del mes pasado fue del 3%.

Empezó un nuevo mes y todos los trabajadores ya se están preguntando qué van a cobrar. Para los trabajadores de la construcción, la noticia es que continuarán percibiendo el incremento del 3% de octubre pero sin actualización en noviembre. De esta manera, los trabajadores de la construcción percibirán lo mismo que el mes pasado.

Las nuevas escalas estarán vigentes no solo para este mes, sino también como parte de un esquema que prevé aumentos hasta 2026. De hecho el próximo aumento es recién en enero del 2026.

Albañiles: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en noviembre?

A continuación, los salarios básicos de noviembre, expresados como jornal por hora, salvo en el caso de los serenos, que perciben un monto mensual:

Zona A

Oficial especializado: $3730,67 por hora

Oficial: $3176,60 por hora

Medio oficial: $2929,27 por hora

Ayudante: $2695,06 por hora

Sereno: $490.603,03 por mes

Zona B

Oficial especializado: $4364,88 por hora

Oficial: $3716,32 por hora

Medio oficial: $3427,38 por hora

Ayudante: $3153,10 por hora

Sereno: $574.006,28 por mes

Zona C

Oficial especializado: $6789,82 por hora

Oficial: $5781,85 por hora

Medio oficial: $5330,02 por hora

Ayudante: $4905,14 por hora

Sereno: $892.898,36 por mes

Zona C Austral

Oficial especializado: $7473,34 por hora

Oficial: $6353,20 por hora

Medio oficial: $5858,54 por hora

Ayudante: $5390,12 por hora

Sereno: $981.206,06 por mes

La UOCRA busca que la bolsa de cemento sea de 25 kilogramos

En el marco de su política de prevención de riesgos laborales, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), encabezada por su secretario general Gerardo Martínez, anunció un importante avance en materia de salud y seguridad en el trabajo: la reducción del peso de la bolsa de cemento a 25 kilogramos.

Esta medida, acompañada por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), busca disminuir el sobreesfuerzo físico que genera la manipulación manual de cargas pesadas, una de las principales causas de lesiones y enfermedades profesionales en el sector.

Los esfuerzos excesivos en el transporte de carga manual son una de las problemáticas más frecuentes en la industria, impactando directamente en la salud de los trabajadores y trabajadoras. La reducción del peso de la bolsa representa, por tanto, un paso clave hacia la prevención de accidentes laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

La iniciativa se alinea con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y responde a un enfoque integral de cuidado, prevención y dignificación del trabajo en la construcción.

Desde la UOCRA destacaron que esta decisión refleja el compromiso permanente del gremio con una industria más segura, saludable y sostenible, reafirmando su objetivo de proteger el bienestar de todas las personas que forman parte del sector.