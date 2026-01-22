Godoy Cruz abrió la preinscripción para talleres gratuitos de oficios con salida laboral

Durante febrero se dictarán capacitaciones gratuitas y presenciales en dos sedes del departamento, con propuestas en tecnología, diseño, oficios y especializaciones pensadas para fortalecer competencias laborales y responder a las demandas actuales del mercado.

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció la apertura de las preinscripciones para los Talleres de Oficio de Verano 2026, que se dictarán durante febrero en la Escuela de Oficios y en el Centro de Formación Profesional Sarmiento. La propuesta está destinada a vecinos mayores de 18 años con domicilio en el departamento y ofrece formación gratuita y presencial en diversas áreas, con cupos limitados.

Los talleres se dictarán en dos sedes estratégicas: el Centro de Formación Profesional Sarmiento, en Avenida Urbana del Oeste Marciano Cantero y Cutral-Có, y la Escuela de Oficios, en Colón 770.

En el Centro de Formación Profesional Sarmiento, la oferta incluye cursos de construcción en seco, tapicería, informática aplicada a la inteligencia artificial, reparación de PC y celulares, programación web con GitHub, decoración de eventos y calzado artesanal. “Es fundamental que los vecinos tengan acceso a capacitaciones que les permitan mejorar sus oportunidades laborales”, señalaron desde la organización.

Por su parte, la Escuela de Oficios brindará capacitaciones técnicas y creativas como AutoCAD aplicado a la metalurgia, inteligencia artificial en Excel y Google Sheets, moldería experimental, camisería femenina y soldadura para proyectos institucionales. Estas propuestas requieren asistencia obligatoria y, en algunos casos, conocimientos previos.

Entre las opciones más innovadoras se destacan los talleres vinculados a la inteligencia artificial aplicada a planillas de cálculo, que buscan acercar herramientas tecnológicas de última generación a los vecinos, y el curso de calzado artesanal, que combina diseño, confección y técnicas tradicionales.

Las autoridades remarcaron que “la formación laboral es una herramienta clave para el desarrollo personal y comunitario, y estos talleres gratuitos son una oportunidad concreta para que los vecinos de Godoy Cruz accedan a conocimientos útiles y aplicables”.

Las preinscripciones ya están abiertas y quienes deseen participar deberán completar el formulario correspondiente. Para consultas, se puede llamar al Centro de Formación Profesional Sarmiento (261-3064945) o a la Escuela de Oficios (261-2074648).