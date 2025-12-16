Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar en enero del 2026?

El Gobierno no anunció incrementos en la prestación alimentaria. En el 2026 se mantendría el mismo importe que se viene abonando hasta ahora.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya tiene previsto el aumento para las jubilaciones y la asignaciones. Si bien estas se actualizan por la inflación del mes anterior, otras como la Tarjeta Alimentar, incrementan por decisión del Gobierno.

En ese sentido, los haberes tendrán un incremento del 2,5% en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de enero de 2026. La actualización quedó definida tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre por parte del INDEC, organismo que estableció la variación inflacionaria utilizada para el cálculo de la movilidad mensual.

En tanto la Tarjeta Alimentar, mantiene sus montos hasta que el Gobierno anuncie un incremento.

¿Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar?

El beneficio se otorga de forma automática, sin necesidad de realizar trámites previos. Pueden acceder:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos menores de 18 años o con discapacidad (sin límite de edad).

Mujeres embarazadas desde la semana 12 que cobran la Asignación por Embarazo .

Madres de siete hijos que perciben Pensiones No Contributivas (PNC) y tienen hijos menores o con discapacidad a cargo.

Tarjeta Alimentar: ¿Cuánto vas a cobrar en enero 2026?

Los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin modificaciones:

Familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

AUH: ¿Cuánto vas a cobrar en total en enero 2026?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también tendrá un ajuste del 2,5% si se mantiene la fórmula vigente. Como cada mes, Anses retiene el 20% del monto total, que se paga posteriormente cuando la familia presenta la Libreta.

Los nuevos valores serán los siguientes:

Montos AUH general

Menor de edad: pasa de $122.492 a $125.554

• Pago directo (80%): $100.443,20

Hijo con discapacidad: pasa de $398.853 a $408.824

• Pago directo (80%): $327.059,20

Montos AUH zona austral

Los beneficiarios de regiones con mayor costo de vida reciben un valor diferencial.

Menor: pasa de $159.240 a $163.221

• Pago directo (80%): $130.576,80

Hijo con discapacidad: pasa de $518.509 a $531.472

• Pago directo (80%): $425.177,60

Complemento Leche del Plan 1000 Días

La actualización también impactará en el Complemento Leche, un refuerzo destinado a acompañar el crecimiento saludable de niñas y niños hasta los 3 años. Con la movilidad de enero, el monto subiría de $46.199 a $47.354.