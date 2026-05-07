Tarjeta Alimentar: ¿cuándo y cuánto vas a cobrar en mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar correspondiente a mayo de 2026. Este beneficio, otorgado de forma automática por el Ministerio de Capital Humano, está destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria de los sectores más vulnerables.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El subsidio alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), personas gestantes que perciben la asignación por embarazo y beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos, siempre que tengan menores o hijos con discapacidad a cargo.

Desde el inicio del cobro de la prestación de Anses, el alta en la Tarjeta Alimentar puede demorar hasta 90 días.

Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar en mayo de 2026?

Tras dos años sin actualizaciones, los valores fueron modificados mediante la Resolución 161/2026. Los montos vigentes son:

$72.250 para familias con un hijo.

$113.299 para familias con dos hijos.

$149.425 para familias con tres o más hijos.

A diferencia de este beneficio, las asignaciones familiares y las PNC tuvieron un incremento del 3,38% en mayo, según lo dispuesto por las resoluciones 111/2026 y 110/2026.

AUH y asignación por embarazo: cuánto se cobra

Con el aumento de mayo, la AUH y la asignación por embarazo se elevaron a $141.286. Sin embargo, se aplica la retención del 20%, por lo que el monto directo a cobrar es de $113.028,80.

En algunos casos, la prestación se paga sin retenciones cuando se verifican automáticamente los controles sanitarios de menores de hasta 5 años.

Además, quienes tienen hijos de hasta 3 años y las futuras mamás acceden al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que subió a $53.290. Este adicional se suma a la Tarjeta Alimentar.

Tarjeta Alimentar: este es el calendario de pagos de mayo

El cronograma de pagos para AUH y asignación por embarazo quedó establecido de la siguiente manera:

11 de mayo: DNI terminados en 0

12 de mayo: DNI terminados en 1

13 de mayo: DNI terminados en 2

14 de mayo: DNI terminados en 3

15 de mayo: DNI terminados en 4

18 de mayo: DNI terminados en 5

19 de mayo: DNI terminados en 6

20 de mayo: DNI terminados en 7

21 de mayo: DNI terminados en 8

22 de mayo: DNI terminados en 9

PNC para madres de siete hijos

Las titulares de esta pensión también acceden a la Tarjeta Alimentar si cumplen con los requisitos. En mayo, el haber se elevó a $393.174,10, pero con el bono establecido por el Decreto 292/2026 el total a cobrar asciende a $463.174,10.

El calendario de pagos es el siguiente:

11 de mayo: DNI terminados en 0 y 1

12 de mayo: DNI terminados en 2 y 3

13 de mayo: DNI terminados en 4 y 5

14 de mayo: DNI terminados en 6 y 7

15 de mayo: DNI terminados en 8 y 9

Tarjeta Alimentar: cómo consultar la liquidación

Las liquidaciones estarán disponibles desde el inicio del calendario, el lunes 11 de mayo, a través de la plataforma Mi Anses. Allí, los beneficiarios podrán consultar el detalle de sus haberes, descuentos y la acreditación de la Tarjeta Alimentar utilizando la Clave de la Seguridad Social.