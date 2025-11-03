SUAF: ¿cuánto vas a cobrar según tu sueldo en noviembre del 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que aplicará un incremento del 2,08% en las Asignaciones Familiares. Se tiene en cuenta el último número de inflación que fue la de septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento del 2,08% en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a partir de noviembre de 2025, en línea con la movilidad mensual que se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre publicado por el Indec.

El sistema SUAF abarca a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del SIPA, además de beneficiarios del fondo de desempleo y titulares de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los valores del SUAF varían según los ingresos del grupo familiar, que resultan de la suma de los ingresos de ambos progenitores sin importar la tenencia legal del menor o del hijo con discapacidad.

SUAF: ¿cuánto vas a cobrar por hijo en noviembre?

De acuerdo con los cálculos preliminares basados en la movilidad de octubre, los montos estimativos de la asignación por hijo del SUAF quedarían de la siguiente manera:

Rango 1: de $58.631 a $59.851 IGF hasta $891.041: $59.836,04

Rango 2: de $39.548 a $40.371 IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.358,49

Rango 3: de $23.920 a $24.418 IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.405,66

Rango 4: de $12.340 a $12.597 IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.586,18



Estos valores se aplicarán según el nivel de ingresos del grupo familiar declarado ante la Anses.

Asignación por hijo con discapacidad: ¿cuánto vas a cobrar en noviembre?

Para las familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los montos del SUAF también se ajustarán un 2,08% en noviembre:

Rango 1: de $190.902 a $194.873

Rango 2: de $135.050 a $137.859

Rango 3: de $85.234 a $87.007

¿Cómo tramitar el formulario Madres de ANSES?

Las madres que tienen hijos a cargo pueden gestionar el cobro directo de la asignación familiar mediante el Formulario Madres. Este trámite no requiere sentencia judicial y permite modificar el titular del beneficio cuando el padre figura como perceptor.

Cabe aclarar que este trámite no reemplaza la cuota alimentaria, la cual debe gestionarse por vía judicial, ni convierte la asignación del SUAF en Asignación Universal por Hijo (AUH).