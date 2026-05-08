Monotributistas: ¿cuánto vas a cobrar de ANSES por tu hijo en mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó un aumento del 3,38% en las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para monotributistas durante mayo de 2026. La actualización se aplicó en el marco de la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024.

Los nuevos valores fueron publicados en el Anexo VI de la Resolución 111/2026 y alcanzan a los pequeños contribuyentes inscriptos en el Monotributo que perciben prestaciones familiares por hijos u otros familiares a cargo.

Desde el organismo previsional recordaron que el monto de las asignaciones varía según la categoría del Monotributo en la que esté registrado cada contribuyente. Además, remarcaron la importancia de mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la base de Anses para acceder al cobro de los beneficios.

En paralelo, Anses continúa abonando el refuerzo extraordinario correspondiente a la Ayuda Escolar Anual. Por este motivo, ningún beneficiario del SUAF cobrará menos de $85.000 por ese concepto durante el ciclo lectivo 2026.

Esto van a cobrar los Monotributistas por hijo en mayo

Esto van a cobrar los monotributistas en mayo:

Monotributo A: $70651

Monotributo B: $47658

Monotributo C: $28826

Monotributo D, E, F y G: $14873

Qué pasa con los monotributistas sociales

Los monotributistas sociales no forman parte del régimen SUAF, por lo que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la asignación por embarazo, según corresponda.

Con el incremento aplicado en mayo, la AUH pasó a ser de $141.286. Sin embargo, Anses retiene el 20% mensual hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo queda en $113.028,80.

En el caso de hijos con discapacidad, la prestación ascendió a $460.045, mientras que el monto efectivo percibido es de $368.036 tras la retención.

Además, las familias con niños de hasta 5 años pueden cobrar la asignación sin retención cuando Anses verifica automáticamente los controles sanitarios correspondientes.

Complementos y beneficios adicionales

Los monotributistas sociales con hijos de hasta 3 años también acceden de manera automática al Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

A esto se suma la Tarjeta Alimentar, cuyos montos fueron actualizados este mes por el Ministerio de Capital Humano para reforzar la asistencia alimentaria destinada a familias con menores a cargo.