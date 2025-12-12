Jubilados con la mínima: ¿cuánto vas a cobrar en enero con el aumento?

El ajuste del 2,5% previsto por movilidad elevará la jubilación mínima a $349.401 en enero, y si se mantiene el bono de $70.000, los haberes podrían superar los $419.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en enero de 2026 un aumento del 2,5% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, según lo confirmado por el Indec tras publicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Se trata del incremento establecido por el Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que define la movilidad vigente.

Aunque las autoridades aún no confirmaron la continuidad del bono mensual para jubilados y pensionados en 2026, todo indica que el refuerzo extraordinario de $70.000 —que se mantiene sin cambios desde marzo de 2024— podría continuar. En caso de que se mantenga, impactará directamente en los haberes más bajos.

Con la actualización del 2,5%, así quedan los nuevos montos que pagará Anses desde enero:

Jubilación mínima

Pasa de $340.879,59 a $349.401,58.

Con bono aún no confirmado, el ingreso total sería de $419.401,58.

Haber máximo

Pasa de $2.293.796,92 a $2.351.141,84.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pasa de $272.703,67 a $279.521,26.

Con bono, el total ascendería a $349.521,26.

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad

Pasan de $238.615,71 a $244.581,10.

Con bono, el ingreso sería de $314.581,10.

PNC por vejez

Pasan de $238.615,71 a $244.581,10.

Con bono, el total también sería de $314.581,10.

PNC para madres de siete hijos

Pasan de $340.879,59 a $349.401,58.

Con bono, el ingreso final sería de $419.401,58.

De esta manera, los jubilados que cobran la mínima podrían superar los $419.000 en enero si el Gobierno confirma la continuidad del bono, mientras que el resto de las prestaciones también reflejará el incremento dispuesto por movilidad.