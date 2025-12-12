AUH: ¿cuánto vas a cobrar en enero con el aumento?

Anses aplicará en enero un aumento del 2,5% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, incluidos los montos de la AUH y el Complemento Leche, tras la actualización inflacionaria informada por el INDEC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un incremento del 2,5% en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de enero de 2026.

La actualización quedó definida tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre por parte del INDEC, organismo que estableció la variación inflacionaria utilizada para el cálculo de la movilidad mensual.

Asignación Universal por Hijo: ¿cuánto aumenta en enero?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también tendrá un ajuste del 2,5% si se mantiene la fórmula vigente. Como cada mes, Anses retiene el 20% del monto total, que se paga posteriormente cuando la familia presenta la Libreta.

Los nuevos valores serán los siguientes:

Montos AUH general

Menor de edad: pasa de $122.492 a $125.554

• Pago directo (80%): $100.443,20

Hijo con discapacidad: pasa de $398.853 a $408.824

• Pago directo (80%): $327.059,20

Montos AUH zona austral

Los beneficiarios de regiones con mayor costo de vida reciben un valor diferencial.

Menor: pasa de $159.240 a $163.221

• Pago directo (80%): $130.576,80

Hijo con discapacidad: pasa de $518.509 a $531.472

• Pago directo (80%): $425.177,60

Complemento Leche del Plan 1000 Días

La actualización también impactará en el Complemento Leche, un refuerzo destinado a acompañar el crecimiento saludable de niñas y niños hasta los 3 años. Con la movilidad de enero, el monto subiría de $46.199 a $47.354.

Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar en enero?

La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos vigentes sin actualización reciente, y se paga automáticamente a quienes cumplen los requisitos junto con la AUH. Según los valores confirmados para finales de 2025 (que se mantienen en 2025 y en lo que se espera siga en 2026 si no hay nuevas actualizaciones):

• Familias con un hijo reciben $52.250.

• Familias con dos hijos reciben $81.936.

• Familias con tres o más hijos reciben $108.062.