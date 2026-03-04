ANSES: ¿de qué se trata el proyecto de créditos para cancelar deudas?

La iniciativa propone que la ANSES vuelva a otorgar préstamos de hasta $1.500.000 exclusivamente para cancelar deudas con tarjetas y prestadores no bancarios, pero el oficialismo ya anticipó su rechazo al uso de fondos previsionales para financiar créditos personales.

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina ya tiene en sus manos un proyecto de ley que propone la creación del Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, una iniciativa que apunta a reactivar los Créditos Anses con un destino específico: cancelar deudas existentes.

La propuesta fue presentada el 19 de enero de 2026 bajo el Expediente 7121-D-2025 por legisladores de distintos bloques opositores y busca ofrecer una herramienta frente al creciente endeudamiento de los hogares.

Créditos destinados exclusivamente a cancelar deudas

El eje central del proyecto es que los nuevos préstamos que otorgaría la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no podrán utilizarse para consumo libre, sino únicamente para cancelar deudas con tarjetas de crédito y prestadores no bancarios, como fintechs, mutuales o cadenas comerciales.

El mecanismo establece que el solicitante deberá informar a qué entidad le adeuda dinero y será la propia Anses la que transfiera directamente los fondos para saldar esa obligación. De este modo, se evitaría que el dinero sea utilizado con otro fin y se buscaría romper el círculo de endeudamiento con tasas elevadas.

Posteriormente, el organismo previsional recuperaría el monto mediante descuentos automáticos en los haberes o prestaciones del beneficiario, reemplazando así una deuda con condiciones más gravosas por un crédito con tasas y plazos más accesibles.

Montos, tasas y condiciones

Según el texto del proyecto:

El monto máximo por beneficiario sería de $1.500.000 .

La tasa de interés se ubicaría en torno a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales .

La cuota mensual no podría superar el 30% del ingreso mensual del solicitante.

El financiamiento estaría respaldado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses. Los autores sostienen que el esquema no comprometería la sustentabilidad del sistema previsional, ya que los préstamos se otorgarían a tasas de mercado.

Quiénes podrían acceder

La iniciativa contempla un universo amplio de beneficiarios. Podrían solicitar estos créditos:

Jubilados y pensionados que cobren hasta seis haberes mínimos.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y/o la Asignación por Embarazo.

Trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta seis salarios mínimos.

Personal de casas particulares registrado.

Monotributistas de las categorías A, B, C y D.

Además, se aclaró que los beneficiarios del SUAF también estarían alcanzados, ya que el programa incluye a empleados y monotributistas.

Fuerte rechazo del oficialismo

Tras la apertura de las sesiones ordinarias, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado. Sin embargo, su aprobación aparece como compleja en el actual escenario político.

El oficialismo, encabezado por el presidente Javier Milei, rechaza la utilización de fondos de la Anses para financiar préstamos personales. Esa postura quedó plasmada en el Decreto 421/2025, mediante el cual el Gobierno eliminó el programa de créditos que el organismo previsional ofrecía a jubilados y pensionados.

Con este antecedente y el respaldo legislativo que logró el Ejecutivo en las sesiones extraordinarias, el futuro del proyecto dependerá de la capacidad de la oposición para reunir el quórum y avanzar en el debate parlamentario.