ANSES Crédito a trabajadores: en diciembre se terminan las cuotas para muchos ¿cómo verificar si estás al día?

Estos préstamos se tramitaron en 2023 y los que fueron en 24 cuotas se terminarán de abonar a fines de este mes. La Administración Nacional de la Seguridad Social abrió un apartado para que los trabajadores puedan verificar como está su situación.

Para que los deudores de los créditos que lanzó ANSES puedan verificar su situación, el Gobierno nacional decidió habilitar un apartado en MI ANSES para verificar como es el estado de las cuotas de los préstamos a Trabajadores que se tramitaron en 2023. En este apartado, se puede cancelar el crédito, pagar las deudas o simplemente adelantar las cuotas.

A fines del 2023, hubo una catarata de préstamos de ANSES para jubilados y trabajadores. En ese momento, las tasas eran muy convenientes y por ello, miles de argentinos lo tramitaron. El crédito que se otorgó en septiembre del 2023 tenía 3 meses de gracia y comenzaba a debitarse de manera automática en la Caja de Ahorro pactada en enero pero por diferentes motivos, muchas veces, no se debitó.

Es que el débito se realiza el primero de cada mes y muchos trabajadores no tienen el saldo en sus Cajas de Ahorro ese día, pues cobran el 4 o 5 o hasta el 10 de cada mes. Si bien la ANSES vuelve a intentar realizar el débito, algunos bancos lo traban u otros lo dejan en espera hasta que se acredite el monto y ahí poder debitarlo.

De esta manera, si te atrasás, el organismo intentará debitarte esa cuota al mes siguiente y si llevás un acumulado de tres cuotas, te informará que tu caso será “derivado al Fondo de Garantías Argentino (FOGAR). Este Fondo podrá reclamar la deuda total del crédito otorgado, junto con los intereses moratorios, cargos que correspondan e iniciar las acciones legales pertinentes. Además, serás informado a la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.

De esta manera, para evitar que la situación pase a mayores, ahora el Gobierno habilitó el pago Voluntario a través de la página de MI ANSES.

Créditos a Trabajadores de ANSES: ¿Cómo realizar el pago voluntario?

El pago voluntario de MI ANSES se puede realizar de una manera muy sencilla:

Hay que ir a la Aplicación MI ANSES, luego a Créditos ANSES y finalmente a la sección Pago voluntario trabajadores.

El sistema aclara que para pagar se necesita:

Dos dispositivo (uno para generar el código QR y otro para leerlo)

Billetera virtual tuya o de un tercero con dinero en cuenta. No se admiten otros medios de pago (tarjetas)

Usar el código QR dentro del mismo día que fue generado.

Créditos a trabajadores de ANSES: ¿vuelven en 2025?

La ANSES habilitó esta sección para cancelar los créditos del 2023 pero NO vuelven a tramitarse.

Créditos a trabajadores de ANSES ¿Cuánto tenés que pagar de tu préstamo?

Para los que pidieron $400.000 a devolver en 2 años, la primera cuota (la más cara) fue $30.8333 y a partir de la segunda bajó a $26.830. Como es sistema francés, las cuotas van a disminuir un poco sus intereses a medida que pasen los meses.