ANSES fijó nuevos topes y montos para las Asignaciones Familiares desde febrero

La medida publicada en el Boletín Oficial establece incrementos en las prestaciones sociales y actualiza los límites de ingresos para trabajadores, jubilados, monotributistas y beneficiarios de planes, en línea con la fórmula de movilidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 2,85% en las Asignaciones Familiares y en la Ayuda Escolar Anual, que comenzará a aplicarse desde febrero. La medida se enmarca en la fórmula de movilidad que ajusta mensualmente los haberes de acuerdo con la inflación.

La actualización quedó establecida en la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi. Allí se detallan los nuevos valores y los límites de ingresos que determinan quiénes podrán acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y a las prestaciones previstas en la Ley 24.714.

Uno de los puntos más relevantes es la modificación del tope salarial individual. El artículo 4° de la resolución establece que si un integrante del grupo familiar percibe más de $2.646.379, automáticamente todo el grupo queda excluido del beneficio, incluso si el ingreso total no supera el límite máximo global.

El aumento impactará en los ingresos de trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, monotributistas, jubilados y pensionados, además de quienes perciben la Prestación por Desempleo. También alcanzará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Pensiones No Contributivas.

Especialistas en temas previsionales remarcaron que la movilidad automática garantiza que las asignaciones acompañen la inflación, aunque advirtieron que el porcentaje de aumento puede resultar insuficiente frente al alza de precios en bienes básicos. La actualización de rangos y montos busca sostener la cobertura social, pero el nuevo tope de ingresos excluye a familias que, pese a no superar el límite global, quedan fuera por el ingreso individual de uno de sus miembros.

En cuanto a la Ayuda Escolar Anual, la resolución ratifica que se pagará de manera masiva en marzo y que su valor se actualizará conforme a la movilidad vigente. Sin embargo, el monto definitivo se fija una sola vez al año, al momento de su liquidación.

La medida responde al Decreto 274/2024, que modificó la fórmula de movilidad jubilatoria y de las asignaciones familiares, estableciendo ajustes mensuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, con un rezago de dos meses. De esta manera, ANSES busca que las prestaciones sociales mantengan su poder de compra y acompañen la evolución de la economía argentina.