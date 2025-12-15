ANSES: estos son los descuentos y reintegros en supermercados confirmados para los jubilados en diciembre

En diciembre, ANSES refuerza los descuentos y reintegros para jubilados y pensionados a través del programa Beneficios Capital Humano, con ahorros de hasta 20% en supermercados, farmacias y promociones adicionales según el banco donde se cobran los haberes. Hay más de 7.000 comercios adheridos en todo el país.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que seguirá en diciembre la vigencia del programa Beneficios Capital Humano, una iniciativa que permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos y hasta un 20% de reintegro en supermercados, farmacias y más de 7000 comercios en todo el país, sin necesidad de realizar trámites previos.

ANSES confirmó descuentos y reintegros en supermercados para jubilados en diciembre: cómo acceder

Los beneficios de ANSES incluyen descuentos desde el 10% en supermercados, que en algunos casos no tienen tope, y rebajas del 20% en artículos de perfumería y limpieza. Además, quienes cobran sus haberes en determinados bancos acceden a reintegros extra, cuotas sin interés y promociones especiales.

El sistema es simple: alcanza con pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión en los comercios adheridos para que el descuento se aplique de manera automática. En total, el programa suma más de 12.000 puntos de venta en todo el país.

Además de los beneficios generales, ANSES confirmó promociones bancarias complementarias para diciembre:

Banco Nación: reintegro adicional del 5% pagando con tarjeta de débito o crédito a través de BNA+ MODO , con tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000 , en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día .

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés , con topes mensuales de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas .

Banco Supervielle: 20% de descuento los martes en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más , con tope de $25.000 con débito y hasta $40.000 combinando medios de pago. También ofrece 50% en farmacias los martes y cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Tienda Supervielle en Mercado Libre: 15% de descuento con débito en días específicos y hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

ANSES difundió el listado actualizado de cadenas con beneficios vigentes en diciembre:

Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza , sin tope.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% en casi todos los productos, sin tope.

Josimar: 15% en todos los rubros , incluyendo carnes, sin tope.

Carrefour: 10% con tope de $35.000 .

Día: 10% en todos los rubros , con tope de $2.000 por compra .

Chango Más: 10% con tope de $1.000 por transacción y $15.000 mensual .

Otros comercios adheridos: descuentos con tope por operación y posibilidad de acumulación.

ANSES: ¿cómo reclamar si no te dieron un beneficio?

Los descuentos de ANSES en supermercados y comercios adheridos se convirtieron en una herramienta fundamental para aliviar el bolsillo. Pero no siempre funcionan como deberían. Frente a errores en la acreditación o problemas en el punto de venta, la Administración Nacional de la Seguridad Social detalla los pasos para realizar un reclamo y no perder el beneficio.

Si el comercio ofrecía reintegro y, luego de 7 días hábiles, el dinero no se ve reflejado en la cuenta, el primer paso es comunicarte con tu banco. Las entidades financieras son las encargadas de procesar este tipo de devoluciones, según la modalidad de pago utilizada.

En algunos casos, el problema aparece directamente al pagar: el comercio no aplica el descuento porque no logra validar que el cliente es beneficiario de ANSES. En esa situación, el reclamo debe hacerse desde Mi ANSES, ingresando en la opción “Reclamos, sugerencias o denuncias”.

Si el inconveniente no está relacionado con el descuento, sino con el producto adquirido, el reclamo debe realizarse directamente ante el servicio de atención al cliente del comercio donde se hizo la compra. ANSES no interviene en la calidad ni en las condiciones de los productos o servicios ofrecidos.

Otra alternativa es escribir a beneficiosanses@anses.gov.ar. En ese caso, es clave adjuntar el ticket de compra y el cupón de pago de la tarjeta. Con esa información, se puede rastrear la operación y analizar el origen del problema.