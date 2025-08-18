Mantener la mente activa después de los 60: una prioridad para el bienestar

Sudoku, crucigramas, rompecabezas y aplicaciones de estimulación cognitiva se consolidan como aliados clave para entrenar la memoria, mejorar la atención y prevenir el deterioro mental en adultos mayores. Especialistas destacan que incorporar estos pasatiempos en la rutina diaria puede fortalecer la autonomía, el ánimo y la calidad de vida.

Según un estudio publicado en Neurology, las personas mayores que realizan ejercicios mentales con frecuencia tienen un 29% menos de probabilidades de desarrollar demencia. “La estimulación cognitiva regular puede retrasar el deterioro hasta una década”, afirma la neuróloga argentina María Eugenia Lamas, especialista en neuropsicología del envejecimiento. “No se trata de grandes desafíos intelectuales, sino de mantener la mente en movimiento con actividades placenteras y sostenidas”.

En Argentina, iniciativas como los talleres de memoria en centros de jubilado, municipios o clubes; o las propuestas de juegos impresos en diarios locales han cobrado fuerza. En Mendoza, por ejemplo, el programa “Cerebro Activo” ofrece encuentros semanales con dinámicas grupales basadas en juegos mentales clásicos. “Los participantes mejoran su autoestima, se sienten más conectados y reportan mayor claridad mental”, cuenta Laura Peralta, coordinadora del proyecto.

Además de los formatos tradicionales en papel, la tecnología amplía las opciones. Aplicaciones como Lumosity, Elevate o NeuroNation ofrecen rutinas personalizadas de estimulación cognitiva para adultos mayores, con seguimiento de progresos y niveles adaptativos. “La clave es la constancia: 15 minutos diarios pueden marcar una diferencia significativa”, señala el psicogerontólogo Nicolás Ríos, docente en la Universidad Nacional de Córdoba.

Los beneficios no se limitan al plano cognitivo. Diversos estudios vinculan estos pasatiempos con mejoras en el estado de ánimo, la calidad del sueño y la reducción del estrés. “Resolver un crucigrama activa circuitos cerebrales similares a los que usamos al tomar decisiones o recordar nombres. Es una gimnasia mental que también genera placer”, explica Lamas.

Para quienes buscan comenzar, los especialistas recomiendan elegir actividades que resulten familiares y gratificantes. “No hay que frustrarse si al principio cuesta. Lo importante es incorporar el hábito como parte de la rutina diaria, igual que caminar o leer el diario”, sugiere Ríos. También es útil combinar distintos tipos de juegos para estimular áreas diversas del cerebro.

En tiempos donde el cuidado de la salud mental se vuelve prioritario, los pasatiempos clásicos resurgen como aliados accesibles y eficaces. Ya sea en papel, en pantalla o en grupo, dedicar unos minutos al día a resolver un rompecabezas puede ser mucho más que un entretenimiento: es una inversión en bienestar y autonomía.