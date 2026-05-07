Seminario de preparación física en Lavalle: cuándo será y cómo inscribirte

El encuentro contará con la presencia de dos prestigiosos especialistas del deporte, como Horacio Anselmi y Nicolás Ferri.

Este domingo 10, se llevará a cabo en Lavalle un seminario de Preparación Física, en la Casa de la Cultura Juanita Vera. El encuentro contará con la presencia de dos prestigiosos especialistas del deporte, como Horacio Anselmi y Nicolás Ferri. La cita organizada por la Municipalidad de Lavalle en conjunto con el Proyecto Capacitar Grupo y está destinada a profesores, entrenadores, instructores de clubes y público en general. El objetivo es consolidar herramientas de entrenamiento, mejorar el rendimiento deportivo y la prevención de lesiones.

Desde el Municipio destacaron que esta acción busca acompañar el crecimiento del deporte en lo local, al dar conocimientos que permitan mejorar la calidad de los entrenamientos y cuidar la salud. Quienes estén interesados en inscribirse, podrán consultar al 261 264 4614.

La comunidad lavallina tendrá la oportunidad de adquirir aprendizajes de dos referentes del ámbito deportivo. Horacio Anselmi, preparador físico especializado en fuerza, potencia y velocidad, abordará contenidos sobre zona media, entrenamiento intermitente y pliometría. También Nicolás Ferri, kinesiólogo del Club Atlético Boca Juniors y director de la Diplomatura en Ciencias del Ejercicio y Lesiones Deportivas, quien brindará herramientas vinculadas a la precaución de lesiones en entrenamientos con sobrecarga y evaluaciones de asimetrías de fuerza y movilidad.

La propuesta es parte de las políticas del municipio que busca promover la formación continua en el desarrollo deportivo, con la oportunidad de capacitaciones a especialistas reconocidos en el ámbito de la preparación física.