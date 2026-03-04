Con el intendente Rufeil y la Reina departamental como anfitriones, San Martín recibió a más de 400 invitados en el VI brindis solidario

Al evento asistieron las reinas de todos los departamentos y la reina y virreina nacional, en un evento que tuvo además una finalidad solidaria, ya que lo recaudado fue para Fundavita.

La reina departamental de la Vendimia, Valentina Rosalez, y el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, fueron los anfitriones de la VI edición del Brindis de las Reinas. Una vez más, y como ya es tradicional, el lugar elegido fue el de los jardines exteriores del Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, al que asistieron las reinas de todos los departamentos y la reina y virreina nacional, en un evento que tuvo además una finalidad solidaria, ya que lo recaudado fue para Fundavita.

El intendente Raúl Rufeil estuvo acompañado por los intendentes Fernando Ubieta de La Paz; Mario Abed de Junín; Ricardo Mansur, de Rivadavia y Flor Destéfanis, de Santa Rosa, y señaló que “no es casualidad que estemos aquí los cinco intendentes del Este, porque cuando se trata de causas comunes y por el bien colectivo, estamos presentes. Hablar de regiones nos da estabilidad territorial y las necesidades de estos departamentos son las mismas”.

En otro orden, el jefe comunal señaló: “Sabemos que el productor está pasando por distintos avatares, pero siempre rendimos homenaje a ese productor que tiene que lidiar con los costos de producción cada vez más altos”.

El presidente de Fundavita, Diego Nazar, comentó: “Tengo que agradecer a todas las personas que colaboran, especialmente al intendente Raúl Rufeil. Este año es un año muy especial para la vendimia: 90 años y 30 de la fundación junto a pacientes oncológicos y su ambiente familiar”.

Pasadas las alocuciones, el intendente Raúl Rufeil, acompañado por los intendentes presentes, el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y Director General de Escuelas Tadeo García Zalazar, el presidente provisional del Senado Martín Kerchner Tomba y el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi, realizaron el brindis protocolar. Luego, acompañados por las reinas y virreinas mandato cumplido del departamento, descubrieron una placa colocada al frente del Templo del Vino, donde puede leerse el nombre de las reinas y virreinas nacionales de la Vendimia de estos 90 años que cumple la fiesta mayor de los mendocinos.

El intendente Rufeil también recibió un diploma de honor del Senado de la Nación en el marco del 248° aniversario del natalicio de José de San Martín, por ser una ciudad que “proyecta con identidad y compromiso los valores que forjan la nación”.

El evento terminó con las actuaciones de Matías “matute” Morales y la banda de rock Ella es tan cargosa, quienes no decepcionaron a sus seguidores y entregaron su repertorio más conocido, creando un ambiente inmejorable entre público y artistas.