A los 89 años murio Robert Redford: el adiós a una leyenda

Actor, director y fundador del Festival de cine de Sundance, dejó un legado que transformó Hollywood y dio impulso al cine independiente. Su partida conmueve al mundo del espectáculo, que despide a una figura clave de películas emblemáticas como “El golpe”, “Todos los hombres del presidente” y “Gente corriente”, con la que ganó el Oscar como mejor director.

El mundo del cine despide a uno de sus íconos más influyentes: Robert Redford falleció a los 89 años en su residencia de Utah, mientras dormía, según confirmó su representante a The New York Times. Actor, director, productor y activista, Redford dejó una huella indeleble en la industria cinematográfica, tanto por sus interpretaciones memorables como por su impulso al cine independiente a través del Festival de Sundance, que él mismo fundó.

Nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, Charles Robert Redford Jr. se formó en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas tras un breve paso por Europa. Su debut en Broadway llegó en 1959 con Tall Story, pero fue con Barefoot in the Park (1963) que comenzó a ganar notoriedad. Su salto definitivo al cine se dio con Dos hombres y un destino (1969), donde interpretó al forajido Sundance Kid junto a Paul Newman. Desde entonces, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del Hollywood clásico.

Durante las décadas de 1970 y 1980, Redford protagonizó títulos que hoy son considerados clásicos. Entre sus películas más destacadas figuran El candidato (1972), Así éramos (1973), El golpe (1973), Todos los hombres del presidente (1976) y The Natural (1984). Su rol en El golpe le valió una nominación al Oscar como actor, mientras que su debut como director con Gente corriente (1980) le otorgó el premio a Mejor Director y consolidó su prestigio detrás de cámara.

Más allá de su carrera como actor, Redford fue un pionero en la promoción de nuevos talentos. En 1980 fundó el Instituto Sundance, que dio origen al Festival de Cine de Sundance, hoy considerado uno de los espacios más relevantes para el cine alternativo. “Vi historias que no tenían oportunidad de ser contadas y quise darles una voz”, declaró en una entrevista en 2018. Su compromiso con el arte y la diversidad narrativa lo convirtió en referente para generaciones de cineastas.

En sus últimos años, Redford continuó activo en la pantalla grande. Participó en películas como Todo está perdido (2013), Capitán América: El Soldado del Invierno (2014), Un paseo por el bosque (2015) y Nuestras almas en la noche (2017). Su última aparición fue en Vengadores: Endgame (2019), cerrando una trayectoria que abarcó más de seis décadas. En 2002 recibió un Oscar honorífico por su contribución al cine, y en 2016 fue distinguido con la Medalla Presidencial de la Libertad.

El legado de Robert Redford trasciende la actuación. Fue un artista comprometido con causas sociales, ambientales y políticas, y un defensor del cine como herramienta de transformación. Su figura representa el equilibrio entre el glamour de Hollywood y la profundidad del cine de autor. “No quise ser solo un galán, quise contar historias que importaran”, dijo alguna vez. Y lo logró.