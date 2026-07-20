Uspallata amaneció cubierta de nieve

La intensa tormenta en la cordillera dejó al principal valle de montaña completamente blanco, obligó al cierre del Paso Internacional Cristo Redentor y generó un operativo de evacuación de turistas y trabajadores. Las autoridades mantienen la alerta por acumulaciones que superan los tres metros en sectores de alta montaña.

El valle de Uspallata, en el departamento de Las Heras, se transformó en un escenario inusual luego de una fuerte nevada registrada durante el fin de semana. Las calles, viviendas y arboledas quedaron cubiertas de blanco, generando postales que rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios locales. Aunque las nevadas son frecuentes en invierno, pocas veces se observa una acumulación tan intensa en el corazón del valle.

La Ruta Nacional 7, principal vía de conexión hacia Chile, amaneció congelada y con sectores intransitables. Como consecuencia, el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado y aún no hay precisiones sobre cuándo podría rehabilitarse el tránsito. El cierre afecta tanto al transporte de cargas como a los viajeros que utilizan el corredor bioceánico, generando un impacto económico inmediato en la región.

Las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de turistas y trabajadores de la alta montaña, priorizando la seguridad ante el riesgo de quedar aislados por la acumulación de nieve. En algunos sectores de la cordillera mendocina se registraron acumulaciones superiores a 3 metros, mientras que en Chile se reportaron hasta 4 metros de nieve en puntos críticos.

El fenómeno climático es parte de un temporal que se considera histórico por su magnitud y extensión. Organismos de seguridad y defensa civil trabajan en coordinación para asistir a las personas afectadas y garantizar el cierre preventivo de rutas. La recomendación oficial es evitar traslados hacia la montaña hasta que se normalicen las condiciones y se informe oficialmente la reapertura del paso.

En Uspallata, los vecinos destacan que la nevada, aunque genera complicaciones, también ofrece un atractivo turístico inesperado. El paisaje blanco transformó la fisonomía del lugar y atrajo la atención de visitantes, aunque las restricciones de tránsito limitan el acceso.