Accidente entre una camioneta y una moto en Maipú: dos niños de 5 años resultaron con lesiones por el estallido del vidrio

El choque ocurrió en Rodeo del Medio entre una motocicleta y una camioneta. Un hombre y una mujer fueron trasladados al Hospital Central, mientras que dos niños de 5 años debieron ser asistidos por lesiones provocadas aparentemente por partículas de vidrio.

Un accidente vial ocurrido durante la noche del martes en Maipú dejó a cuatro personas asistidas, entre ellas dos niños de 5 años, luego de un choque entre una motocicleta y una camioneta.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:40 en la intersección de las calles Pescara e Irigoyen, en Colonia Bombal, Rodeo del Medio.

Según la información policial, una motocicleta Corven 110 cc, conducida por un hombre de 52 años, circulaba por calle Irigoyen de norte a sur. Al llegar al cruce con Pescara, por causas que se investigan, impactó con una Renault Express que circulaba por la misma arteria.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto sufrió politraumatismo moderado y fue trasladado al Hospital Central. Su acompañante, una mujer de 51 años, fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó fractura de miembro inferior izquierdo. También fue trasladada al Hospital Central.

En la camioneta viajaban, además del conductor de 35 años, dos niños de 5 años. El hombre resultó ileso, mientras que los menores fueron trasladados al Hospital Notti, donde recibieron asistencia y fueron diagnosticados con politraumatismo por accidente vial.

Posteriormente, los dos niños fueron derivados al servicio de Oftalmología del Hospital Central, debido a que aparentemente presentaban partículas de vidrio en los ojos.

Tras el accidente, a ambos conductores se les realizó el dosaje de alcohol en sangre, con resultado de 0,00 g/l en los dos casos.

Las circunstancias en las que ocurrió el choque quedaron bajo investigación.