Un corte de luz afecta al Gran Mendoza y dejó fuera de servicio a gran parte de los semáforos

La falla se produjo en la Estación Transformadora Guaymallén y generó complicaciones en distintas zonas de Ciudad y Guaymallén. Desde Edemsa pidieron circular con extrema precaución.

Un importante corte de luz en Mendoza provocó este jueves complicaciones en distintos sectores del Gran Mendoza, donde además dejó fuera de funcionamiento gran parte de la red de semáforos, afectando la circulación vehicular en arterias clave como la Costanera y varias calles céntricas.

Según informó oficialmente Edemsa, la interrupción del suministro eléctrico se originó por una falla registrada en la Estación Transformadora Guaymallén, situación que impactó en diferentes puntos de Mendoza y Guaymallén.

Qué zonas fueron afectadas por el corte de luz

De acuerdo con el reporte brindado por la empresa distribuidora de energía, las áreas alcanzadas por el desperfecto fueron:

Algunas zonas de la Cuarta Sección Este

Sectores cercanos a la intersección de Colón y Belgrano

Diferentes puntos de San José, en Guaymallén

Además, conductores reportaron inconvenientes en arterias de alto tránsito, como la Costanera, donde los semáforos dejaron de funcionar durante varios minutos.

Desde Edemsa indicaron que personal técnico trabajó en la zona afectada para recuperar el suministro eléctrico mediante vías alternativas mientras avanzaban las tareas de reparación.