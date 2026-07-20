Un adolescente murió apuñalado tras una pelea familiar en Polvaredas

Un joven de 17 años falleció luego de recibir una puñalada en el pecho durante una pelea entre dos familias en la localidad de Polvaredas, en Las Heras. Su hermano, de 20 años, sufrió múltiples heridas de arma blanca y permanece internado. Hay dos personas detenidas y un sospechoso continúa prófugo.

Un adolescente de 17 años murió y su hermano de 20 resultó gravemente herido tras una violenta riña ocurrida durante la noche del domingo en el barrio Cuadro Estación, sobre la Ruta Nacional 7, en la localidad de Polvaredas, departamento de Las Heras.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.20 y es investigado por personal de la Comisaría 23, la Oficina Fiscal de Las Heras, la División Homicidios y Policía Científica.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el conflicto se habría originado durante la mañana, cuando los ocupantes de una vivienda detectaron daños en los cristales y espejos de un camión que se encontraba estacionado en la vía pública. Esa situación derivó en una discusión con integrantes de la familia de las víctimas.

Horas más tarde, los hermanos regresaron al domicilio de la familia con la que habían mantenido el conflicto. Allí se produjo una pelea en la que participaron dos hombres de 25 y 26 años, además de un tercer sospechoso conocido como “Chuqui Videla”, quien permanece prófugo.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron al adolescente tendido en el suelo e inconsciente, mientras que su hermano presentaba múltiples heridas de arma blanca. Ambos fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladados al Hospital de Uspallata.

Los médicos constataron que el menor había sufrido una herida de arma blanca en el tórax, a la altura del corazón, que le provocó la muerte. En tanto, el joven de 20 años fue diagnosticado con diez heridas cortopunzantes y posteriormente derivado al Hospital Central debido a la gravedad de su estado.

Por disposición de la Ayudante Fiscal de turno, los dos principales sospechosos fueron aprehendidos. Uno de ellos presentaba un corte en el pulgar de la mano derecha y la otra persona una herida cortante de aproximadamente dos centímetros en la nariz. Además, se ordenó una consigna policial en el domicilio de los imputados.

La causa continúa en plena investigación mientras las autoridades trabajan para localizar al tercer involucrado, señalado como presunto participante de la agresión y que permanece prófugo.

Fuentes policiales indicaron además que el joven herido registra antecedentes por encubrimiento agravado por ánimo de lucro y robo simple, ambos correspondientes al año 2024.