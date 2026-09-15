Sube la temperatura: ¿qué día la máxima se acerca a los 30 grados?

El departamento de Contingencias Climáticas anunció que seguirá incrementándose la temperatura. Para el viernes, se espera una jornada muy calurosa.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia mantiene el pronóstico señalando que aumentará la temperatura con el correr de los días. Para este martes ya se espera una máxima de 21 y llegando al viernes, estaría cerca de los 28. Las mínimas continuarán en aumento aunque la primera mañana seguirá estando fresco.

¿Cómo estará este martes 15-09-2026?

Este martes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Alerta de heladas: Poco nuboso en la madrugada. Mínimas: Oasis norte y este: Junín: 1.5°C, Perdriel: -1.5°C, Jocoli: -0.5°C, Los Campamentos: -0.5°C. Valle de Uco: -3°C a -1°C. Oasis sur: San Rafael y G. Alvear: -0.5°C a -2.8°C. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 3°C

¿Qué pasa el miércoles 16-09-2026?

El miércoles habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 5°C

¿Cómo estará el jueves 17-09-2026?

El jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 8°C

¿Qué pasa el virnes 18-09-2026?

El.viernes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 9°C