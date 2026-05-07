Reabre el Paso Cristo Redentor

Tras las intensas nevadas en la cordillera, las autoridades confirmaron que el corredor internacional vuelve a estar operativo en modalidad de 24 horas, aunque recomiendan circular con cadenas y máxima precaución por sectores con hielo en la calzada.

El Paso Internacional Cristo Redentor fue habilitado nuevamente este jueves en la mañana, después de permanecer cerrado por las intensas nevadas y el mal tiempo en la alta montaña. La reapertura devuelve normalidad al tránsito entre Mendoza y Chile, un corredor clave para el comercio y el turismo regional.

La medida de cierre se había tomado el miércoles 6 de mayo de manera preventiva, debido a la acumulación de nieve y hielo en la calzada. El Sistema Integrado Cristo Redentor suspendió la circulación de todo tipo de vehículos, afectando tanto a transportistas como a turistas que aguardaban mejores condiciones para cruzar la cordillera.

Con la mejora del clima, la Coordinación Argentina de Fronteras confirmó que el paso quedó habilitado bajo modalidad de 24 horas de circulación, lo que permite restablecer el flujo en ambos sentidos. Sin embargo, se advirtió que en sectores con sombra aún puede persistir el hielo, por lo que se recomienda transitar con cadenas y mantener la prudencia al volante.

El cierre generó preocupación en la región, ya que se trata de la principal conexión terrestre entre Mendoza y Chile. Según datos oficiales, durante la jornada del miércoles se registraron más de 800 ingresos y 860 egresos de personas, además de más de 250 vehículos y colectivos en tránsito. Estas cifras reflejan la magnitud del impacto que tiene cada interrupción en la frontera.

Las autoridades remarcaron la importancia de consultar los reportes oficiales antes de emprender viaje, portar cadenas para neumáticos y prever posibles demoras en los controles fronterizos. La recomendación apunta a evitar inconvenientes en un corredor que, pese a la reapertura, sigue siendo sensible a cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.