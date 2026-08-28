Una máquina rompió un caño de gas durante las obras en calle Yrigoyen

Una máquina dañó accidentalmente una cañería durante los trabajos de renovación de redes en el tramo comprendido entre San Martín y Río Negro. Ecogas intervino y la situación fue controlada sin necesidad de evacuar a los vecinos.

Las obras que lleva adelante Aguas Mendocinas (Aysam) sobre calle Yrigoyen, en el área metropolitana de Mendoza, tuvieron este viernes un imprevisto cuando una máquina afectó accidentalmente una cañería de gas mientras se realizaban trabajos sobre la calzada.

El incidente ocurrió cerca del mediodía, en el tramo ubicado entre avenida San Martín y calle Río Negro, donde comenzó una nueva etapa de la obra de renovación integral de las redes de agua y cloacas.

Cómo fue el incidente durante las obras de Aysam

El desperfecto se produjo mientras una retroexcavadora y otras máquinas trabajaban sobre la calzada para retirar el pavimento y avanzar con las excavaciones previstas en el proyecto.

La intervención había comenzado durante los últimos días en este sector de calle Yrigoyen, después de que los trabajos avanzaran sobre calle Brasil.

La presencia de distintas instalaciones subterráneas obliga además a realizar parte de las excavaciones de manera manual para evitar daños sobre otros servicios.

Tras el incidente con la cañería de gas, Ecogas intervino para asegurar el sector y reparar el conducto, mientras continuaban las tareas correspondientes.

La intervención forma parte de un ambicioso proyecto de renovación integral de redes de agua y cloacas que contempla trabajos sobre distintos sectores de Ciudad y Godoy Cruz.

La obra tiene una inversión superior a los $5.700 millones y, según Aysam, permitirá beneficiar a más de 70.000 vecinos. Los trabajos comenzaron a fines de junio y tienen un plazo previsto de 18 meses.

El proyecto incluye la renovación de redes distribuidoras y colectoras, además de la posterior reparación de calzadas, veredas, cordones y cunetas.

Uno de los objetivos centrales es reemplazar instalaciones que tienen más de 40 años de antigüedad y avanzar antes de que las redes lleguen a una situación de colapso.

Qué calles están afectadas por los trabajos

La intervención actual sobre Yrigoyen se desarrolla desde avenida San Martín hacia el oeste, con trabajos que continuarán hasta calle Beltrán.

En paralelo, el proyecto contempla tareas sobre otros sectores para la construcción y renovación del colector secundario Centro Oeste.

La primera etapa se desarrolló sobre calle Brasil, entre San Martín y San Juan, donde se realizaron demoliciones de pavimento, excavaciones y la construcción de bocas de registro.

Hasta el momento, se instalaron 64 metros de cañería de PVC de 500 milímetros de diámetro, sobre los 80 metros previstos para esa etapa, además de otros 20 metros de cañería de 160 milímetros.

Recomiendan circular con precaución por la zona

El incidente con la cañería de gas se produjo en un sector que ya presentaba restricciones de tránsito debido a las obras. Por los trabajos sobre la calzada, los conductores deben prestar atención a los desvíos y modificaciones en la circulación.

Mientras tanto, Aysam continuará con la renovación de las redes en calle Yrigoyen, una intervención considerada necesaria debido a la antigüedad y al estado de parte de la infraestructura subterránea.

La obra continuará durante los próximos meses y generará nuevas modificaciones en el tránsito de la zona mientras se completa la renovación.