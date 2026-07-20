Obras en el Acceso Este: ¿en qué horario puede haber demoras de hasta 40 minutos?

El avance de las obras sobre el Acceso Este continúa modificando la circulación vehicular en uno de los principales ingresos al Gran Mendoza. Durante la jornada de este lunes, el tránsito se mantuvo fluido en la zona de Tirasso, en Guaymallén, aunque las autoridades reiteraron que en los horarios de mayor circulación pueden registrarse demoras de entre 30 y 40 minutos.

En el sector donde comenzaron los trabajos se encuentra reducida la calzada y el tránsito es ordenado por banderilleros, personal de la obra y agentes de Tránsito de Guaymallén. La zona está debidamente señalizada con conos y tambores de seguridad, mientras que los conductores deben circular con precaución y respetar la velocidad permitida.

Si bien durante la mañana el panorama fue más complejo debido a la lluvia y al regreso de los estudiantes a las aulas tras el receso invernal, con el correr de las horas la circulación comenzó a normalizarse.

El Gobierno monitorea la circulación

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, aseguró que las demoras registradas estaban dentro de lo previsto para el inicio de esta nueva etapa de la obra.

“Hemos seguido muy de cerca el regreso de clases y la mayor circulación. Hasta el momento hemos tenido las demoras que teníamos previstas, no más“, explicó el funcionario.

Además, recordó que durante las últimas semanas se implementó una campaña informativa para preparar a los automovilistas sobre los cambios en la circulación.

Según indicó Mema, actualmente las demoras rondan entre los 30 y 40 minutos adicionales respecto del tiempo habitual para ingresar a la Ciudad durante las horas pico, es decir a las 13 o a las 18.

Piden planificar los viajes

Desde el Gobierno provincial insistieron en que los conductores deben reorganizar sus desplazamientos mientras duren los trabajos.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Salir con mayor anticipación.

Reducir la velocidad en los sectores señalizados.

Respetar las indicaciones del personal de tránsito y los banderilleros.

Consultar aplicaciones como Google Maps o Waze para conocer los cortes y elegir recorridos alternativos.

En algunos tramos del Acceso Oeste existen desvíos hacia colectoras y posteriormente se puede volver a ingresar a la traza principal, por lo que conocer el estado del tránsito en tiempo real puede ayudar a evitar mayores demoras.

Conductores destacan que hace falta paciencia

Un automovilista que circulaba por la zona señaló que, aunque la situación es más lenta que de costumbre, el tránsito continúa avanzando.

“Hay que tener un poquito de paciencia. Esta mañana estaba bastante complicada la entrada a la Ciudad, pero dentro de todo estuvo tranquilo”, comentó.

También indicó que el sector de Tirasso suele presentar una importante concentración de vehículos, especialmente por la presencia de industrias y depósitos cercanos.

Las autoridades anticiparon que, a medida que avancen las distintas etapas de la obra, podrían producirse nuevas modificaciones en la circulación, por lo que recomendaron mantenerse informados y planificar cada viaje con anticipación.