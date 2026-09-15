Mendoza: un hombre de 87 años murió atropellado por una ambulancia

Un hombre de 87 años murió tras ser atropellado por una ambulancia en la Ruta 50, en Santa Rosa. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia y la Justicia investiga las circunstancias del accidente.

Un hombre de 87 años falleció luego de ser embestido por una ambulancia mientras cruzaba la Ruta 50, en Santa Rosa. El conductor del vehículo fue sometido a un test de alcoholemia que dio negativo y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

El accidente ocurrió cerca de las 20.40, en la Ruta 50, a unos 200 metros al este de la Ruta 71, en jurisdicción de la Comisaría 21°.

De acuerdo con la información oficial, una ambulancia del Centro de Salud N° 330 circulaba por la Ruta 50 en dirección al este cuando, por causas que todavía se investigan, colisionó con un hombre de 87 años que cruzaba la ruta a pie.

Tras el impacto, el hombre fue trasladado al Hospital Arenas Raffo, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

El conductor de la ambulancia, un hombre de 53 años, fue sometido a un dosaje de alcohol que arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental (UID), mientras que la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Santa Rosa, que busca determinar cómo ocurrió el accidente.